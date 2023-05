Palmirinha Onofre, apresentadora e cozinheira, morre aos 91 anos

Palmirinha Onofre, cozinheira e apresentadora de TV, morreu aos 91 anos de idade, em decorrência do agravamento de problemas renais crônicos. A informação foi compartilhada pela família em seu Instagram oficial.

A apresentadora vinha internada no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, desde 11 de abril. O velório de Palmirinha acontece na segunda-feira, 8 de maio, no Cemitério do Morumby, em São Paulo, e será aberto ao público entre as 11h e as 13h. O sepultamento, assim como os demais horários do velório, que vai das 9h às 17h, serão reservados a família e amigos.

“Palmirinha era considerada a vovó mais querida do Brasil por sua atuação de décadas como apresentadora de programas de culinária na TV aberta e fechada. Seu jeito simples e cativante de apresentar suas receitas foi o que possibilitou ganhar uma legião de fãs, amiguinhas e amiguinhos, como os chamava”, diz a nota.

Uma de suas aparições mais recentes na TV foi respondendo a perguntas no Domingo Espetacular, da Record, já aos 91 anos. Na ocasião, elogiou Silvia Poppovic (“Maravilhosa, eu amo ela”) e Ana Maria Braga (“Ah, essa daí é meu sonho. Maravilhosa, não tem explicação, o carinho que ela tem comigo e eu tenho com ela”).

Trajetória de Palmirinha na TV

Palmirinha apareceu pela primeira vez na televisão em um programa de Silvia Poppovic, nos anos 1990, posteriormente tendo sido chamada para trabalhar com Ana Maria Braga (na época em que estava no Note e Anote, da Record TV).

No fim daquela década, migrou para a TV Gazeta, onde era presença frequente nos programas vespetinos, e ganhou também o TV Culinária, sua atração própria no canal, que durou cerca de 10 anos. Deixou a TV aberta em 2010, e migrou para os canais a cabo em 2012, no Bem Simples (posteriormente Fox Life), com o Programa da Palmirinha. Também foi presença constante no Chef ao Pé do Ouvido, do GNT.

Algumas gafes e situações inusitadas que passava ao lado de seu companheiro de cozinha, o fantoche Huguinho, fizeram com que fosse parar no Top 5 do programa CQC, da Band, diversas vezes. Em 2010, Palmirinha chegou a participar da bancada da atração ao lado de Marcelo Tas.

As brincadeiras ajudaram a torná-la conhecida também pelo público jovem, o que ajudou a impulsionar seus perfis ao estilo ‘vovó' nas redes sociais. A repercussão virtual também lhe abriu portas, como quando foi chamada pela Netflix para uma publicidade do programa Orange Is The New Black, em 2016.

Palmirinha

Recentemente, a apresentadora já havia enfrentado outros problemas de saúde. Em dezembro de 2020, por exemplo, chegou a ficar uma semana internada na UTI para tratar de um distúrbio metabólico. Em outubro daquele ano, também havia sido hospitalizada por conta de uma infecção urinária.

Durante a pandemia de covid-19, deu uma entrevista ao Estadão (clique aqui para relembrar) falando sobre o isolamento social. “Diminui bastante o contato [com os fãs], senti muita falta de receber o carinho na rua, foi muito difícil para mim”, contou Palmirinha, que “parou com tudo” que fazia nos primeiros meses de pandemia, por fazer parte do grupo de risco.

