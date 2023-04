‘Pequena Miss Sunshine’: 10 detalhes curiosos de um filme encantador

Uma família disfuncional e uma Kombi amarela formam um dos filmes mais incríveis de se ver e que será exibido neste sábado, 15, à noite na Globo. Pequena Miss Sunshine reúne muitas qualidades em uma produção que discute temas inquietantes, misturando comédia e drama, na medida certa. É daqueles filmes que a gente assiste mais de uma vez, por isso mesmo, vamos destacar algumas curiosidades sobre ele.





Cena do filme Pequena Miss Sunshine, de Jonathan Dayton e Valerie Faris Foto: Twenty Century Fox





Escrito por Michael Arndt e lançado em 2006, Pequena Miss Sunshine tem direção de Jonathan Dayton e Valerie Faris e conta com elenco bem conectado. Essa família, o foco principal do filme, é formada por Abigail Breslin, Toni Collette, Greg Kinnear, Paul Dano, Steve Carell e Alan Arkin. Mas a Kombi amarela, cheia de problemas, também é um personagem importante na trama.

Feito no período de cinco anos, o filme ganhou duas estatuetas do Oscar: a de Melhor Roteiro Original e de Melhor Ator Coadjuvante para Alan Arkin.

Na história contada em Pequena Miss Sunshine, Olive (Abigail) é uma garotinha desajeitada, mas que sonha em participar de um concurso de miss para crianças. Para conseguir conquistar o título da prova, a menina é coreografa pelo avô. Mesmo em meio a discórdias, a família entra na dela e atravessa os EUA para chegar ao lugar do concurso. Ocorre de tudo, e ao chegar lá ainda tem as demais concorrentes, com suas coreografias e famílias.

Curiosidades sobre o filme Pequena Miss Sunshine

1 - A equipe de produção garantiu que Abigail Breslin, que tinha nove anos na época e interpretou Olive, realmente estivesse ouvindo música em seus fones de ouvido para evitar que ela escutasse as cenas de palavrões de Alan Arkin.

2 - A história do filme é inspirada em um evento da infância do autor, Michael Arndt, quando sua família dirigiu 600 milhas em um veículo com a embreagem quebrada.

3 - Embora devam ser mãe e filho, a diferença de idade entre Toni Collette e Paul Dano era de apenas 12 anos.

4 - Todas as garotas que atuaram como participantes do concurso de beleza Pequena Miss Sunshine, exceto Abigail Breslin, eram veteranas de verdadeiros concursos de beleza. Elas usavam as mesmas roupas, incluindo cabelo e maquiagem, e realizavam as mesmas rotinas dos concursos reais.





5 - O longa foi dedicado a Rebecca Annitto, sobrinha de 14 anos do produtor Peter Saraf, que morreu em um acidente de trânsito. Ela apareceu como figurante em cenas no restaurante e na loja de conveniência.

6 - Na história, Dwayne tem 15 anos, mas o ator que interpreta o personagem, Paul Dano, tinha na verdade 21.

7 - Durante a cena do jantar, as quatro pessoas sentados atrás de Sheryl (Collette) e Richard (Kinnear) são os pais dos diretores Jonathan Dayton e Valerie Faris.

8 - Marc Turtletaub e seus colegas produtores compraram o roteiro por US$ 250 mil. A Fox Searchlight comprou os direitos de distribuição do filme por US$ 10,5 milhões.

9 - Greg Kinnear, segundo os diretores, estava realmente constrangido com a dança, isso porque sua esposa zombou de seus passos em seu casamento. Ator estava tão incomodado que pediu para eliminarem a cena.

10 - O primeiro nome do avô é revelado apenas uma vez durante o filme. Seu nome completo é Edwin Hoover.

O filme também está disponível na plataforma de streaming Star+.