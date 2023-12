‘Perplecto’, ‘leite com pera’ e mais: Veja vídeos e lembre dos bordões de Gil Brother

Gil Brother Away morreu na noite deste domingo, 3. O humorista sofreu um AVC em maio e o anúncio da morte foi feito em sua conta no Instagram.

Gil ficou conhecido por vender balas em Petrópolis e dançar na rua músicas de James Brown e Little Richard. A equipe da MTV o conheceu enquanto ele lavava carros na região, em 2002, e o convidou para gravar apenas uma chamada.

Depois disso, ele foi convidado novamente para gravar um quadro para a emissora, mas, diante do sucesso de audiência, foi contratado para trabalhar em São Paulo. No programa Hermes & Renato, Gil improvisava personagens de quadros como a Cozinha do Away e o professor de Direito Penal Gilmar, do quadro Sinhá Boça.

Gil se desligou da emissora em 2008, mas ficou conhecido por seus bordões, com erros propositais de português que se eternizaram em meme nos dias atuais. “To perplecto” (SIC) foi um de seus principais bordões que se repetiam em diversas participações na MTV.

Além de “bando de badernistas”, outra expressão usada pelo humorista em vídeos foi “leite com pera”. Gil usava esse bordão para descrever pessoas ricas, muito abastadas e mimados na infância. Veja uma atuação de seu personagem, professor Gilmar, revoltado com estudantes “leite com pera”:

Gilberto também era conhecido por ser desbocado e usar de palavrões para o humor e seus ímpetos de revolta nos vídeos também viralizavam e rendiam memes. Veja mais momentos do comediante: