A Rede Globo voltou a exibir na última segunda-feira, 29, a novela Mulheres Apaixonadas, obra de Manoel Carlos, inicialmente transmitida em 2003. Muitos atores que estrelaram a novela, porém, sumiram da mídia nos anos seguintes.

Um exemplo é a atriz Pitty Webo, que na produção interpretou Marcinha, onde viveu filha do médico César, interpretado por José Mayer. Depois de ficar órfã de mãe, a personagem cria uma nova relação com o pai e até o ajuda no relacionamento com o irmão mais velho, Rodrigo, vivido por Leonardo Miggiorin - que não se dá bem com o pai.

Mulheres Apaixonadas foi sua primeira e única novela. Ela se descreve nas redes sociais como atriz, diretora, autora e produtora de teatro.

Hoje, aos 43 anos, Pitty diz que o seu propósito é tornar a arte acessível a pessoas em todos os lugares, conforme diz seu site. Ainda segundo o portal, a artista intercala seu tempo entre produzir espetáculos teatrais, musicais, séries de TV, filmes e curtas.

No teatro, Pitty interpretou a musa pop Madonna, no musical infantil A Menina Que Queria Cantar e Dançar em 2023, no Rio de Janeiro.

Longe das telinhas, ela ainda mostrou seu lado escritora e lançou em 2011 o livro Mulheres solteiras procuram, onde trata com bom humor e leveza assuntos do universo feminino. A produção também virou peça teatral. A atriz também possui um canal no Youtube onde dá dicas de teatro.

Outro artista que se destacou durante a novela foi Rafael Calomeni, que deu vida a Expedito, par romântico de Lorena, interpretada por Susana Vieira.

Hoje, aos 50 anos, Calomeni se descreve como diretor e ator em seu perfil do Instagram. Em 2014, abriu sua própria produtora, trabalhando como diretor de comerciais e publicidade para a internet. No ano passado, lançou o longa-metragem Horizonte, pela Filmes do Interior, produtora do artista.

Nas redes sociais, ele divide sua vida pessoal e profissional em alguns cliques compartilhados para seus mais de 74 mil seguidores. Na quinta-feira, 1º, ele compartilhou um saudoso #tbt (throwback thursday), que em tradução livre é retorno a uma quinta-feira. Na postagem, publicou uma foto de seu personagem na novela de Maneco.

Helena Ranaldi, de 57 anos, deu vida a Raquel, uma mulher que sofria violência física e emocional do ex-marido, Marcos, interpretado por Dan Stulbach. Além dessa relação conturbada, a professora de Educação Física vivia um relacionamento com um aluno, Fred, Pedro Furtado.

Sua última participação em novela em TV aberta foi na trama Em Família, de 2014, também escrita por Manoel Carlos. Desde então, a atriz e diretora de cinema teve pequenas participações em produções da Netlflix e Globoplay, como Mecanismo, de 2018 e Carcereiros, em 2019.

Em publicação nas redes sociais, Helena contou que estará no elenco de Cordel do Amor Sem Fim - O Filme, baseado na elogiada peça de Claudia Barral. Helena, além de estrelar o filme, também participou como produtora.

No dia 19 de maio, a atriz compartilhou um clique da novela Mulheres Apaixonadas, onde aparece ao lado de Dan Stulbach. Na legenda, agradece à toda equipe que participou da produção global.

Erik Marmo, que interpretou o personagem Cláudio, que namora Edwiges, interpretada por Carolina Dieckmann, vive um impasse com a namorada, que deseja esperar para perder a virgindade. Quando Gracinha, interpretada por Carol Castro, chega na vida do casal, o relacionamento toma novos rumos.

Em 2014, Marmo se mudou com a esposa e os filhos para os Estados Unidos, onde trabalha até como entregador de flores, já que sua esposa cria arranjos florais. O ator continua na vida de atuação, além de participar de alguns comerciais e trabalhos como modelo.

Já nos EUA, Marmo participou de The Purge e Animal Kingdom, e estrelou um curta-metragem, Alexis, que recebeu muitas indicações para prêmio, entre elas, de melhor elenco.

Na última terça-feira, 30, o ator compartilhou a capa do CD de Mulheres Apaixonadas nas redes sociais, convidando seus seguidores a assistirem à reprise da novela.