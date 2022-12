Renato Aragão é internado no Rio após sofrer um acidente isquêmico transitório

Renato Aragão foi internado nesta quarta, 7, no hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O humorista de 87 anos foi hospitalizado após sofrer um Acidente Isquêmico Transitório (AIT), que é uma interrupção temporária do fluxo sanguíneo para o cérebro, mas que não costuma ocasionar danos duradouros.





O humorista Renato Aragão em sua residencia na Barra da Tijuca Foto: Fabio Motta/ Estadão





Segunda a mulher do ator, Lilian Aragão, Renato não passou bem, ficou meio zonzo e não perderam tempo, correram para o hospital, onde ele permanece para observação. “Ele está bem e estamos cuidando com muito carinho”, disse ela ao G1.