Streaming: 5 distopias em que máquinas chegam ao poder, como ‘Inteligência Artificial’

A inteligência artificial (IA) tem sido um tema bastante comentado recentemente, sendo inclusive uma das pautas de preocupação na greve de roteiristas de Hollywood. O tema, porém, é abordado com frequência na ficção, contando com alguns filmes clássicos lançados no começo dos anos 2000, e também com algumas séries bastante interessantes mais recentes. Confira abaixo algumas sugestões para você assistir no streaming.

O Homem Bicentenário (1999)

O filme de Chris Columbus mostra um robô que acaba desenvolvendo sentimentos e não se conforma com o fato de que o seu ‘ciclo da vida’, diferentemente dos humanos, praticamente não existe. Dessa forma, interpretado por Robin Williams, o androide Andrew vive uma jornada na busca pelo sonho de se tornar um homem de verdade - como o nome indica, ao longo de praticamente dois séculos.

O Homem Bicentenário está disponível no HBO Max, e também para alugar no Apple TV+, Google Play, Claro Vídeos e Amazon

A.I. - Inteligência Artificial (2001)

David (Haley Joel Osment) é um robô criado para ser como um filho para o casal que o adota. Porém, quando eles acreditam que o garoto pode ser uma ameaça ao seu outro filho, decidem abandoná-lo num local distante.

É a partir daí que tem início uma jornada intensa, em diversos pontos emocionante, e com um quê de fábula, acompanhado por personagens como seu ursinho, Teddy, e o androide sexual Joe (Jude Law), abordando os impactos que a inteligência artificial tem na sociedade retratada, que marginaliza alguns tipos de robô.

A.I. - Inteligência Artificial está disponível para assistir no Now, e para alugar na Apple TV+ e Amazon.

Eu, Robô (2004)

Will Smith é um agente policial que investiga um homicídio que pode ter sido causado por um robô - algo inédito até então. Ele próprio tem uma história conflituosa com as máquinas, uma vez que, ao se envolver num acidente, foi salvo por um robô que calculou que teria mais chances de sobreviver do que uma jovem que estava no outro carro, o que lhe dá sensação de culpa desde então.

A ideia do longa é abordar até qual ponto de avanço tecnológico os seres humanos conseguem chegar sem o risco de que as máquinas tornem um risco a eles mesmos, ou possam se rebelar por consciência própria.

Eu, Robô está disponível para assistir no Star+.

Love, Death & Robots (2019)

A série traz três temporadas com diversos episódios curtos, cada um com um estilo diferente de animação, com a maioria deles abordando temas que envolvem a tecnologia - ou amor, ou morte, ou robôs, como indica o título. Relativos ao tema da inteligência artificial, sugere-se dois episódios: Three Robots (Temporada 1, Episódio 2), Three Robots: Exit Strategies (T03, E01).

Love, Death + Robots está disponível para assistir na Netflix.

Black Mirror (2012-2023)

Ao longo de seis temporadas, a série britânica chamou atenção por tratar de temas tecnológicos em um contexto muitas vezes distópico ou pessimista.

Já Metalhead (T04, E05), a trama se passa num futuro pós-apocalíptico em que robôs de guerra que se assemelham a animais, criados pelos humanos, acabam sendo justamente uma das causas para a decadência da raça humana.

Há outros episódios que se relacionam diretamente com o tema da inteligência artificial, ainda que as máquinas não tomem o poder, de fato, trazendo outras problemáticas ligadas à questão.

Como Volto Já (Temporada 2, Episódio 1), em que uma mulher compra um robô que, tendo acesso a um vasto arquivo com mensagens de texto, voz e vídeos de seu falecido marido, torna-se uma réplica quase idêntica dele.

Da temporada mais recente, lançada em 2023, há também o episódio A Joan É Péssima (T06, E01), em que uma mulher acaba tendo sua vida retratada numa série de streaming gerada quase que inteiramente por inteligência artificial.

Black Mirror está disponível para assistir na Netflix.