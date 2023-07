Streaming: confira ‘Como Se Tornar Um Líder de Seita’ e mais 7 séries e filmes sobre gurus abusivos

Ao longo dos anos, diversas seitas violentas chamaram a atenção midiática. Muitas delas, inclusive, tiveram finais trágicos, com seus membros sendo mortos ou sofrendo variados tipos de abusos. Confira a seguir alguns filmes, séries e documentários que tratam sobre o tema e estão disponíveis no streaming.

Como Se Tornar Um Líder de Seita (Netflix)

Simulando um “passo a passo”, o documentário busca revisitar casos famosos envolvendo seitas bizarras como Templo do Povo, Heaven’s Gate e Família Manson, assim como seus líderes, como Marshall Applewhite, Jim Jones e Charles Manson, refletindo sobre a formação desses grupos e como fazem para atrair tantas pessoas. Com narração de Peter Dinklage (Game Of Thrones), Como Se Tornar Um Líder de Seita estreia na Netflix em 28 de julho de 2023.

Heaven’s Gate - The Cult of Cults (2020)

Em 1997, o culto liderado por Marshall Applewhite e conhecido como Heaven’s Gate ganhou notoriedade nos Estados Unidos graças ao suicídio em massa que vitimou 39 pessoas, incluindo o próprio Applewhite. Seus seguidores se vestiram com as mesmas roupas, incluindo modelo de tênis, e morreram espalhados pelas camas da mansão onde viviam, acreditando que isso representaria uma transição para um estilo de vida superior em uma nave espacial que passaria sobre a Terra. Dividido em quatro partes, a série documental está disponível no HBO Max.

O Último Sacramento (2013)

Claramente inspirada pelo Templo do Povo de Jim Jones, a história do filme de Ti West mostra jornalistas estadunidenses do site Vice que vão a um país estrangeiro para conhecer uma comunidade formada por cidadãos norte-americanos chamada Eden Parish, liderados por um homem excêntrico. Eles são bem recebidos e tudo parece estar nos conformes, até que, prestes a voltarem para casa, se deparam com algumas pessoas que querem fugir dali, e descobrem que há muita coisa errada por trás das aparências. O Último Sacramento está disponível para aluguel no Apple TV+ e no Google Play.

Midsommar - O Mal Não Espera a Noite (2019)

De última hora, uma jovem decide acompanhar o namorado numa viagem com amigos ao interior da Suécia, de onde veio um deles. Chegando lá, se deparam com um cenário bonito, alegre e cheio de peculiaridades. Em determinado momento, porém, percebem que não se trata apenas de uma estadia comum, e talvez sejam obrigados a participar de rituais macabros. Disponível para assistir no Globoplay e para alugar no Microsoft Store, Amazon e Apple TV+.

548 Dias: Capturada Por Uma Seita (2023)

A série mostra um acontecimento real de 2017, quando a jovem espanhola Patricia Aguilar conheceu, pela internet, o líder de uma seita que a levou até o Peru, deixando família e autoridades sem saber detalhes de seu paradeiro. Ao longo de três episódios em formato de documentário, são mostrados detalhes de seu desaparecimento e de seu retorno. Disponível para assistir no Star+.

O Culto (2017)

O filme tem início quando dois irmãos que fugiram de um culto num local chamado Camp Arcadia resolvem retornar para lá depois de algum tempo. É no reencontro com os moradores que a dupla vive situações bizarras, confusas e aterrorizantes. Disponível para alugar no Apple TV+ e Microsoft Store.

João de Deus: Cura e Crime (2021)

Em Nome de Deus (2020)

Ao longo de décadas, o médium João de Deus atraiu fiéis de todo o Brasil e até de outros países, muitos deles pessoas famosas, para sessões de cura espiritual na Casa Dom Inácio, em Abadiânia. No começo da década, porém, inúmeras denúncias vieram à tona, acusando-o de variados crimes, inclusive abuso sexual. Com olhares diferentes, a série da Netflix (Cura e Crime) e a série da Globoplay (Em Nome de Deus) abordam a história em formato de documentário.