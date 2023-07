Com Xuxa, Huck relembra seu trabalho com Marlene Mattos: ‘tive uma relação intensa, também’

Xuxa relembrou diversos momentos de sua vida durante entrevista sobre seu documentário no Domingão com Huck deste domingo, 23. Um dos temas mais citados foi sua relação com Marlene Mattos. A conversa também contou com Luciano Huck, Pedro Bial e Sasha Meneghel no palco.

Luciano introduziu o assunto relembrando de sua própria relação com a ex-diretora da Globo: “Foi muito intenso para mim assistir, porque tive uma relação intensa com a Marlene, também. Trabalhei quatro anos com ela. Foi importante quando eu cheguei na Globo em 2000.”

Luciano Huck, Xuxa, Sasha e Pedro Bial no 'Domingão com Huck' exibido em 23 de julho de 2023 Foto: Blad Meneghel/Globo/Divulgação

“As duas pessoas que me acolheram muito foram a Xuxa e a Marlene, que estavam juntas na época. Então eu tenho gratidão pela Marlene, mas entendo tudo que você falou na entrevista, porque de fato, era uma relação abusiva”.

Bial, então, comentou: “A Marlene protegia muito a Xuxa. Era um escudo, se punha à frente pra blindar, construiu uma fortaleza em torno da Xuxa. Essa fortaleza, com o tempo, se tornou uma prisão.”

“Acho que a Xuxa teve a grandeza de encontrar com a Marlene de novo, e a Marlene teve a grandeza de ir lá. As duas se certificaram de algumas coisas, se decepcionaram com outras, mas acho que ambas têm a dimensão e a noção da grandeza do que construíram”, continuou o diretor de Xuxa, o Documentário.

Huck, então perguntou para Xuxa sobre o que ela tinha achado do reencontro com Marlene Mattos: “Foi decepcionante.”

A apresentadora explicou, relembrando a forma como sua relação com a diretora se desenvolveu no passado: “Olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês... Ela não foi de uma hora para outra que se transformou no final. Ela veio uma pessoa muito doce, carinhosa, prestativa, foi indo, foi indo, vendo que cada vez mais ela tinha minha vida nas mãos dela, isso dava poder. Uma coisa viciante pra ela, ter poder”.

“Gostaria também de deixar claro uma coisa: as pessoas mudam. Eu mudei muito desde o início. Só que eu vi uma pessoa que não mudou. Só que eu gostaria que, quando sentasse ali, ela dissesse assim: ‘Cara, me desculpa’. Ela inclusive falou pro Pedro: ‘Não vou lá pra pedir desculpa’. Mas eu queria que de alguma maneira ela ‘falasse’, talvez com o olhar. Eu mudei. A gente tem que pedir desculpa quando a gente erra!”, concluiu.

Globoplay não foi 1.ª opção de Xuxa, o Documentário

Durante a conversa, Xuxa e Bial também revelaram sobre os primórdios da ideia de lançar um documentário. “A Xuxa tinha já um projeto, não tava exatamente em andamento, mas quase em andamento. Era com uma outra plataforma. Eu falei: ‘Vem cá, sua história toda tá na Globo. Não dá pra fazer uma biografia de Xuxa sem todo o acervo espetacular que a Globo tem. Tá aqui a sua história’”.

Xuxa, então, respondeu a Bial: “Mas ele disse: ‘Eu gostaria de trazer para a Globoplay’. Falei: ‘Tá bom. Você vai falar lá, porque eu já tinha feito uma carta de intenção. Mas, se por acaso você conseguir, você fica comigo?’ Aí ele fez: ‘hm...’ [Xuxa simula cara de dúvida de Bial]”. “Ah, que é isso!”, respondeu o jornalista em tom de discordância. “Ele falou: ‘Não sei, tenho coisas pra fazer’. E realmente, [ele] tem um monte de coisa pra fazer.’”. Na sequência, porém, a dupla destacou a relação de confiança que tem entre si.