A agência de viagens 123milhas anunciou na última sexta-feira, 18, que irá suspender temporariamente os pacotes com datas flexíveis e a emissão de passagens promocionais que faziam parte da linha PROMO e tinham previsão de embarque entre setembro e dezembro de 2023.

123milhas cancela emissão de produtos promocionais

Segundo a empresa, a medida foi tomada “devido à persistência de circunstâncias de mercado adversas”. A agência de viagens afirmou que irá devolver integralmente os valores pagos pelos clientes em vouchers com correção monetária acima da inflação.

Confira abaixo um glossário de termos para entender o caso:

E-ticket: Mesmo que localizador. Passagens já emitidas possuem localizador ou e-ticket, código que garante que o consumidor já está cadastrado em determinado voo. Esse tipo de passagem foi mantido e poderá ser utilizado pelo cliente da 123 Milhas, mesmo que o embarque seja de setembro a dezembro deste ano.

Linha PROMO: A linha de produtos categorizados como PROMO da 123milhas oferece passagens com datas flexíveis e descontos maiores. Nessa compra, o consumidor só será informado das datas exatas da sua viagem mais próximo ao embarque, podendo escolher, no entanto, a quantidade de diárias e algumas opções de datas de ida.

A flexibilidade permitia que a empresa garimpasse as passagens mais baratas dentro do desejo do cliente, o que garantia descontos maiores. A linha está suspensa temporariamente e não foram emitidas as passagens com embarque previsto de setembro a dezembro de 2023.

Reembolso com correção: Os clientes que foram afetados pelo cancelamento das viagens poderão receber os valores devolvidos integralmente em “vouchers acrescidos de correção monetária de 150% do CDI, acima da inflação e dos juros de mercado”, segundo a 123milhas.

Voucher: Trata-se de cupons com crédito no valor utilizado na compra mais a correção para uso exclusivo na própria empresa.

Os canais de comunicação para solicitar os vouchers são os seguintes: www.123milhas.com ou www.123milhas.com.br, na aba PROMO 123, ou através do WhatsApp verificado (31) 99397-0210.

Os vouchers recebidos pelos clientes da linha PROMO poderão ser utilizados em até 36 meses a partir da sua solicitação feita pelo site da empresa. A emissão dos vouchers ocorrerá em até cinco dias úteis pelo e-mail cadastrado do pagante.

Quem fez um pedido da linha PROMO com embarque a partir de janeiro de 2024 pode solicitar vouchers nas mesmas condições de quem embarcaria em 2023, afirma a empresa.