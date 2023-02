A capital dos destinos gastronômicos

Conhecida não só pela diversidade da gastronomia como também pela qualidade, São Paulo já figura entre os destinos onde melhor se come no planeta. Ranking Traveller’s Choice 2022, elaborado pela TripAdvisor com base na opinião de milhões de usuários, colocou a capital paulista como o 7º destino gastronômico no mundo, à frente de cidades também famosas na arte de comer e beber como Lisboa (Portugal) ou Nova York (Estados Unidos).

Única capital da América Latina a figurar na lista no ano passado, São Paulo é um lugar para quem ama gastronomia, com opções para todos os gostos, bolsos, horários – indo dos mais renomados restaurantes aos food trucks e feirinhas gastronômicas.

Leia também Grupo Bradesco Seguros: Com os paulistanos. Sempre

“A culinária e a arte de São Paulo, a maior cidade da América do Sul, são tão multinacionais quanto sua diversificada população de mais de 12 milhões de habitantes”, diz a TripAdvisor.

E os dados traduzem essa descrição. De acordo com a SPTuris, a capital paulista conta com mais de 20 mil restaurantes e 30 mil bares. Segundo o Observatório da Gastronomia, são mais de 50 tipos de cozinha, que abarcam a enorme variedade dos sabores regionais brasileiros e também culinárias internacionais.

“Com os restaurantes do bairro dos Jardins servindo todos os tipos imagináveis de pratos, e lanchonetes do mundo inteiro, não seria estranho você ir a São Paulo só para comer”, diz a publicação.

E muita gente vem mesmo para a capital paulista para se deliciar com tamanha variedade. Segundo a prefeitura de São Paulo, dos mais de 15 milhões de visitantes que passam, em média, por ano pela cidade, mais de 70% frequentam bares e restaurantes.

Continua após a publicidade

A cidade coleciona prêmios e reconhecimento por seus sabores e também pela inovação de chefs brasileiros e estrangeiros. A capital paulista tem restaurantes que figuram não somente no guia Michelin como também estabelecimentos eleitos entre os melhores do mundo no The World’s 50 Best Restaurants, que é considerado um Oscar da gastronomia. A TripAdvisor afirma que as cidades do ranking possuem “restaurantes tão incríveis que as pessoas não conseguem visitar apenas uma vez”.

Além da gastronomia, São Paulo também se destaca pela enorme quantidade e pela qualidade de suas opções culturais – com “museus de nível internacional, excursões por diferentes e animados bairros, além de ótimas compras”, como descreve a plataforma. De acordo com a SPTuris, a cidade conta com 314 salas de cinema, 138 teatros, 115 espaços culturais, 150 bibliotecas e 158 museus.

São inúmeros espetáculos que vão dos musicais inspirados na Broadway ao teatro de vanguarda, e também festas típicas e populares não só regionais como também de culturas de outros países que compõem o cenário multicultural e diverso dessa cidade que tem mais de 12 milhões de habitantes.