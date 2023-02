Grupo Bradesco Seguros: Com os paulistanos. Sempre

Circuito Cultural Bradesco Seguros patrocinou mais de 200 ações artísticas somente na cidade de São Paulo Foto: Wsfurlan/Getty Images

Fazendo parte do dia a dia da cidade mais movimentada do País por décadas, o Grupo Bradesco Seguros tem contribuído para o desenvolvimento e incentivado a cultura de proteção no município, junto com seus milhares de corretores parceiros, além de também promover ações culturais.Entre os projetos realizados, é possível citar o Circuito Cultural Bradesco Seguros, iniciativa de incentivo à cultura que, apenas na cidade de São Paulo, patrocinou mais de 200 ações artísticas.

Leia também São Paulo se destaca na Agenda 2030

No que tange ao importante crescimento da cultura de proteção, São Paulo se mantém em destaque pelo seu grande potencial para o mercado segurador. A região apresentou um aumento 15,4% no total de seguros acumulado até novembro, reforçando o crescimento da conscientização entre os moradores, com destaque para a capital. Para o Grupo Bradesco Seguros, líder na região, esse crescimento é consequência de uma tríade que compõe: pessoas mais conscientes sobre a necessidade de proteção; empresas ofertando soluções cada vez mais adequadas a necessidades distintas; e uma gama de corretores que têm sido cada vez mais consultores de risco, entendendo as peculiaridades de cada pessoa e levando a elas os melhores produtos.

Exemplo disso é o crescimento de 11,2% registrado no segmento de Vida, pela Bradesco Vida e Previdência, em São Paulo. A Companhia, líder na região, oferece portfólio para atender a necessidades distintas, como por exemplo o Vida Viva Bradesco, produto adaptável que traz benefícios para serem usufruídos também durante a vida. Já na Previdência, também líder local, a Empresa viu sua carteira aumentar 19,8% no período, enquanto cresce também seu portfólio. Recentemente, lançou a família de fundos Data-Alvo, com ajuste automático da carteira na fase de acumulação, reduzindo a exposição ao risco.

Já na saúde, a Bradesco Saúde, atual vencedora do prêmio Finanças Mais Estadão na categoria, é responsável, junto com sua controlada Mediservice, por cuidar de mais de 800 mil paulistanos, com planos empresariais que incluem produtos pensados para a região, como o Efetivo São Paulo e o São Paulo+. O Grupo conta, ainda, com a rede de clínicas Meu Doutor Novamed, que tem como foco a prevenção e o olhar integral para as necessidades do paciente, por meio do modelo da atenção primária à saúde (APS) com diversas modalidades. Atualmente, são oito unidades na cidade.

E não para por aí. A Bradesco Seguros cresceu 44,8% no seguro auto na cidade, na comparação com o ano anterior. Entre os diferenciais, está a comodidade para o cliente garantida pelo Bradesco Auto Center, Centro Automotivo de referência para o atendimento aos segurados e terceiros, visando proporcionar uma experiência ágil e eficaz. Atualmente, a Empresa conta com duas unidades na capital e quatro no Estado. Já no segmento residencial, a Companhia apresentou crescimento de 18,4% no período, com produtos que contemplam assistências para auxiliar a vida dos clientes.

Continua após a publicidade

Paulistas, paulistanos e todos que fazem de São Paulo essa grande metrópole podem contar, ainda, com os diversos benefícios oferecidos pelo Grupo Bradesco Seguros por meio do seu Clube de Vantagens. Clientes do Grupo têm à disposição descontos e ofertas de cashback exclusivos em restaurantes, farmácias, cursos, academias e em milhares de produtos.