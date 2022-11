A CCR Aeroportos está no coração do Brasil

Publicidade

Dunas alaranjadas, belas cachoeiras e piscinas naturais com águas verde-esmeralda. Esse é o cenário paradisíaco do Jalapão, em Tocantins, um dos tesouros naturais da região central do Brasil. “O Jalapão é um dos típicos lugares do Brasil sobre os quais todo mundo já ouviu falar, mas poucas pessoas efetivamente já visitaram. Precisamos aumentar esse fluxo, porque é uma experiência incrível”, diz Fabio Russo Correa, CEO da CCR Aeroportos.

Visão panorâmica de Palmas, capital de Tocantins

Desde que conquistou a concessão de 15 aeroportos no leilão realizado pelo governo federal no ano passado – além do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte –, a empresa definiu como uma de suas metas a divulgação dos atrativos turísticos próximos aos aeroportos dos quais assumiu a gestão. A CCR Aeroportos se propõe a participar ativamente do crescimento dessas regiões, por meio da interlocução com as entidades e lideranças locais do turismo e da negociação contínua com as companhias aéreas. “O objetivo é, de maneira transformacional, contribuir para o desenvolvimento do turismo e dos negócios”, explica o CEO.

Os aeroportos de Goiânia, capital de Goiás, e Palmas, capital de Tocantins, estão entre aqueles sob gestão da CCR Aeroportos. Em 2019, último ano com movimentação normal antes da pandemia, o de Goiânia teve mais de 3,3 milhões de passageiros e o de Palmas chegou a quase 600 mil.

Vida selvagem no Parque Nacional do Jalapão

Corredor turístico

O Parque Estadual do Jalapão fica a menos de quatro horas do aeroporto de Palmas – uma das cidades mais jovens do País, fundada em 1989, depois da criação do estado de Tocantins pela Constituição Federal. Por se tratar de um território vasto, cortado por estradas de terra, recomenda-se aos visitantes do Jalapão que contratem uma operadora de turismo local. Para desfrutar de tudo o que há para ser visto, o tempo de permanência indicado é de pelo menos quatro dias.

Continua após a publicidade

Uma das piscinas do Rio Quente Parque e Resort

“O Jalapão é o nosso ícone, a nossa âncora, e vai continuar sendo, mas Tocantins tem bem mais a oferecer, especialmente quando se trata de ecoturismo e turismo de aventura”, ressalta Hercy Filho, secretário da Cultura e Turismo do governo estadual. Ele cita como exemplo a região das Serras Gerais, roteiro que combina uma série de atrativos – cavernas, cachoeiras, rios de água cristalina – e vem despertando interesse cada vez maior dos visitantes.

O secretário ressalta que há o projeto de unir as Serras Gerais com o Jalapão, pelo lado sul, facilitando que as duas regiões sejam visitadas em uma mesma viagem. “Com isso, teremos o maior corredor turístico do País, similar à Rota das Emoções, localizada entre os estados do Ceará, Maranhão e Piauí”, descreve.

Casa de Cora Coralina em Goiás Velho (GO)

Outros atrativos de Tocantins são o Parque Estadual do Cantão, onde o Rio Araguaia se encontra com os rios Coco e Javaés e forma um berçário natural para centenas de espécies, e a Ilha do Bananal, maior ilha fluvial do mundo. Ponto de transição do Pantanal para o Cerrado e a Floresta Amazônica, a ilha abriga 15 aldeias indígenas, incluindo uma que permanece completamente isolada.

Polo farmacêutico

No aeroporto de Goiânia, um dos objetivos é ampliar o uso como terminal de cargas. “Nossa gestão se mantém disposta a contribuir com as empresas que atuam na capital e entende a importância de uma operação eficiente do terminal aeroportuário”, diz o prefeito, Rogério Cruz. “O aeroporto é essencial para a logística das atividades econômicas da capital e para incentivar a chegada de turistas de outras localidades brasileiras e de países que já operam voos internacionais em Goiânia. Estamos à disposição da CCR Aeroportos para parcerias que beneficiem os cidadãos goianienses e os turistas que nos visitam.”

Continua após a publicidade

Um dos projetos da CCR Aeroportos para Goiânia é criar condições para ampliar a chegada de insumos para a indústria farmacêutica da região, um polo em franco crescimento. Hoje, o material chega por via rodoviária. “Estamos olhando com atenção todas as oportunidades para atender da melhor forma aos interesses das empresas da região”, diz Maria Fan, gerente executiva de Negócios e Cargas da CCR Aeroportos.

Cena da cidade histórica de Pirenópolis (GO)

A capital de Goiás tem vários atrativos com grande potencial turístico, como o maior acervo arquitetônico em art déco do País e os festivais de música sertaneja. A cidade se destaca também no turismo de eventos – alguns dos mais famosos são o Festival VillaMix, o Festival Bananada e a tradicional Pecuária de Goiânia.

Águas termais

O aeroporto de Goiânia dá acesso a duas referências históricas do estado de Goiás, ambas a cerca de duas horas de carro da capital. Tombada como Patrimônio da Humanidade em 2001, a cidade de Goiás, também conhecida como Goiás Velho, antiga capital do estado e terra da poetisa Cora Coralina, preserva grande parte da arquitetura barroca do século 18. Já Pirenópolis, fundada em 1727, é conhecida pelas manifestações folclóricas, especialmente as Cavalhadas, encenação de disputas medievais entre cavaleiros, tradição trazida pelos portugueses.

Visão geral de Goiânia, capital de Goiás

Outro ícone de Goiás são as águas termais de Caldas Novas e da vizinha Rio Quente, a duas horas de Goiânia. Com excelente infraestrutura de hospedagem e lazer, incluindo grandes parques aquáticos, a região atrai 3 milhões de visitantes por ano, que chegam em busca de diversão, descanso e dos benefícios terapêuticos dos banhos nas águas que saem do solo com temperatura entre 43ºC e 70ºC. Esse movimento gera, também, uma intensa e animada vida noturna.

Continua após a publicidade

Manancial de todo o parque hidrotermal da região, o Parque Estadual da Serra de Caldas Novas pode ser visitado por turistas interessados em testemunhar as fontes que brotam do solo e se transformam em riachos. Há diversas trilhas para a prática de caminhada ou mountain bike em meio à natureza típica do Cerrado.

Vista do Jalapão, no estado de Tocantins

Para saber mais:

Jalapão

Palmas

Parque Estadual do Cantão

Goiânia

Continua após a publicidade

Cidade de Goiás

Pirenópolis

Caldas Novas

Esta reportagem faz parte de uma série produzida pelo Estadão Blue Studio para a CCR Aeroportos. Use os links abaixo para ler as matérias já publicadas:

Um novo caminho para os aeroportos do Brasil

Aeroporto de Navegantes, cercado de maravilhas

Um país com muita história pra contar

Continua após a publicidade

Brasil, um país bonito por natureza

Paraná e CCR Aeroportos, uma parceria promissora

Curitiba se prepara para ganhar o mundo