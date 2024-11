AgroGalaxy: Justiça veta corte de luz e de água, devolve dinheiro e libera fertilizantes

A Santa Clara Agrociência havia obtido liminar em Ribeirão Preto (SP) para impedir a GT Soluções Logísticas de liberar fertilizantes adquiridos pela AgroGalaxy antes da recuperação judicial. A juíza, no entanto, ordenou a liberação imediata dos insumos. “Esses fertilizantes são imprescindíveis para o plantio das sementes que originarão os grãos da safra de 2024/2025 a serem comercializadas a partir do próximo ano, sendo que a janela do plantio encerra-se neste ano de 2024″, escreveu a magistrada.

A decisão ainda proibiu o corte de energia e água nas unidades da empresa por débitos anteriores ao pedido de recuperação. A Energisa já havia suspendido o fornecimento em Rio Brilhante (MS) e indicava cortes em outras localidades, como Tangará da Serra (MT) e Paraíso do Tocantins (MT). A Saneago, responsável pelo abastecimento de água, também interrompeu o serviço em Santa Helena de Goiás (GO) — posteriormente restabelecido — e sinalizou uma possível suspensão em Querência (MT). O tribunal considerou que os débitos anteriores devem ser resolvidos no âmbito da recuperação e que os cortes poderiam inviabilizar a operação do grupo.