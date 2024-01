A Alemanha, principal motor da Europa, vive uma paralisia econômica

THE NEW YORK TIMES, BERLIM - A Alemanha começou o ano com as ruas de Berlim cheias de tratores e fazendeiros tocando buzinas, em protesto furioso contra os cortes orçamentários propostos pelo governo. Em seguida, engenheiros ferroviários abandonaram o trabalho para exigir melhores salários, deixando os passageiros e vagões de carga presos e o país irritado e paralisado.

PUBLICIDADE O mesmo poderia ser dito sobre a situação da economia alemã. No ano passado, ela recuou 0,3%, segundo dados oficiais divulgados nesta semana, o que a torna, além da maior economia, também a de crescimento mais lento entre os 20 países que usam o euro. A produção industrial caiu por cinco meses seguidos. “A economia está parada na Alemanha”, disse Siegfried Russwurm, presidente da Federação das Indústrias Alemãs. “Não vemos nenhuma chance de uma recuperação rápida em 2024.”

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

Desde que foi reconstruída após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha tem sido o principal motor de crescimento econômico da Europa, tornando-se uma potência industrial conhecida por suas amplas fábricas e engenharia refinada.

Mas agora seus fabricantes de automóveis precisam competir com os carros elétricos relativamente baratos da China, e o país disputa com os Estados Unidos para atrair gigantes da tecnologia. Há uma percepção crescente de que a Alemanha não conseguiu atualizar seu setor com flexibilidade e conhecimento digital suficientes para permanecer competitiva.

Fazendeiros fazem protesto em frente ao Portão de Brandemburgo, em Berlim, contra cortes orçamentários Foto: Ebrahim Noroozi/AP

Como a economia sofreu uma queda no ano passado, o governo ficou quase paralisado por conta de disputas entre os membros dos três partidos que compõem a coalizão governamental do chanceler Olaf Scholz. Depois, veio uma crise orçamentária em novembro, fazendo com que a popularidade do governo despencasse nas pesquisas.

Muitas dessas disputas foram sobre como preencher uma lacuna de 17 bilhões de euros (US$ 18,5 bilhões) no orçamento depois que a mais alta corte do país, em novembro, rejeitou o plano de gastos anterior. Essa decisão foi motivada pelo chamado freio da dívida do país, uma lei inserida em sua constituição para manter os déficits públicos baixos.

Publicidade

Mas as crises geopolíticas e as novas rivalidades industriais com a China e os Estados Unidos enfraqueceram a demanda por produtos fabricados na Alemanha no exterior. A Alemanha enriqueceu nas últimas décadas vendendo seus produtos para o mundo todo, acumulando um superávit comercial que prejudicou os laços com os Estados Unidos sob o comando do presidente Donald Trump.

As restrições à tomada de empréstimos estão impedindo o governo de fazer investimentos extremamente necessários em infraestrutura pública - desde escolas e administração pública até ferrovias e redes de energia.

“Escrever isso na constituição deu a ela o efeito vinculante que se pretendia na época”, quando a dívida disparou após a reunificação com a Alemanha Oriental e os gastos aumentaram após a crise financeira de 2008, disse Monika Schnitzer, assessora do governo, ao podcast “Hessischer Rundfunk”. “Mas ninguém pensou até o fim sobre o que isso poderia significar em uma crise séria - que não há espaço suficiente para manobras.”

Schnitzer, que dirige o Conselho Alemão de Especialistas Econômicos, está entre os economistas que pedem aos legisladores que ajustem o mecanismo. Mas isso significaria mudar a constituição, que exige uma maioria de dois terços no Parlamento, o que implica em um nível de cooperação entre a oposição e o governo que é impensável no atual ambiente político.

PUBLICIDADE Isso significa que, neste ano e no próximo, os alemães se verão diante de cortes nos gastos do governo, afetando uma série de subsídios - para agricultores ou cineastas, por exemplo. Os viajantes enfrentarão um novo imposto sobre passagens aéreas. Os incentivos à energia solar e aos veículos elétricos serão reduzidos. O dinheiro para melhorar as conexões ferroviárias também será cortado. Os economistas advertiram que os cortes de gastos, ao invés de aumento de impostos - uma medida que se choca com os Democratas Livres, fiscalmente libertários, o menor partido da coalizão de Scholz, mas que controla o Ministério das Finanças -, será um obstáculo adicional à economia.

Disputas entre os três partidos que compõem a base do chanceler Olaf Sholz acabam paralisando o governo Foto: Ebrahim Noroozi/AP

Os cortes de gastos não poderiam vir em um momento pior para a economia cambaleante da Alemanha. Eles fizeram com que os três principais institutos econômicos do país reduzissem suas previsões de crescimento econômico para 2024 para algo entre 0,6% e 0,9%, abaixo da faixa de 1,1% a 1,4% prevista em setembro.

Publicidade

Dentro do G-20, que inclui economias desenvolvidas e em desenvolvimento de todo o mundo, espera-se que a Alemanha fique em último lugar, sendo que somente a Argentina terá um crescimento mais fraco projetado para o ano, de acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

A desaceleração do crescimento na China também repercutiu na Alemanha. Embora a economia da China tenha crescido 5,2% em 2023, ela está passando por uma mudança significativa, à medida que os líderes do país tentam se livrar dos problemas do setor imobiliário e da construção, que foram por muito tempo os pilares do crescimento.

Publicidade

No setor privado, as empresas reclamam que a quantidade de papelada necessária para construções ou expansões impede o crescimento.

Recentemente, a Alemanha mostrou que pode agir rapidamente quando não tem escolha. Depois que a Rússia cortou o fluxo de gás natural em 2022, o governo aprovou a aquisição e a construção de vários terminais para a entrada de gás natural liquefeito.

Em poucos meses, a Alemanha conseguiu encher as instalações de armazenamento de gás natural até a borda, enquanto incentivava as empresas e os consumidores a economizar combustível. “Os alemães são tão avessos ao risco que é quase uma questão psicológica”, disse Sander Tordoir, economista do Center for European Reform, um think tank em Berlim.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.