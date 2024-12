Opinião | A mágica de Mr. M(inistro)

Em primeiro lugar porque não há corte de gastos na promessa de corte de gastos. O que o governo alardeou não representa despesa mais baixa em relação aos níveis ora observados, mas sim – se tudo der certo – um aumento menor do gasto obrigatório nos anos à frente. Por exemplo, o “corte” de R$ 30 bilhões prometido para 2025 implicaria redução da despesa orçada para aquele ano de R$ 2,389 trilhões para R$ 2,359 trilhões, mas bem acima dos R$ 2,234 trilhões a serem observados em 2024.

O mesmo se aplica para 2026 e depois, ou seja, o tal “corte” de R$ 70 bilhões nos primeiros dois anos de vigência das medidas na verdade embute aumento de despesas. Na prática, o que as medidas propostas permitem é certo aumento da flexibilidade do orçamento, hoje muito engessado, desenhado de modo a abrir espaço para maiores gastos discricionários em 2026 e assim aumentar as chances eleitorais do atual governo.

Isto é, se o impacto for o prometido, porque na apresentação oficial das medidas não há qualquer indicação dos cálculos que embasariam os números oficiais. Trata-se de questão de fé, não de razão, problema apontado pelo craque Marcos Mendes. Fora, é claro, eventuais dificuldades quanto à aprovação pelo Congresso, de quem esperam, por exemplo, redução voluntária de cerca de R$ 7 bilhões em emendas parlamentares. Boa sorte com isto...