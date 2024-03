A frase não deveria surpreender. Lula sempre deixou claro seu desconforto com o que dizia ser uma perda de ativismo estatal na economia. E, para ser justo, não é algo exclusivo desse governo. Bolsonaro havia reclamado que não queria ser rainha da Inglaterra e inventou de privatizar a Petrobras depois de não conseguir mandar na sua gestão.

No fundo, tudo isso resulta da incapacidade dos governantes de entenderem que ação estatal efetiva não combina com personalismo. As melhores estatais e os melhores setores regulados não seguem o que os governantes no poder querem, mas o que é estabelecido por lei e monitorado por órgãos de governança e de Estado, todos eles técnicos e independentes.