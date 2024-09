Aneel recorre de liminar do AM e alega que consumidor vai pagar R$ 16 bi em ‘gatos’ e prejuízos

Outro problema que será bancado pelos consumidores são os custos operacionais, que é o dinheiro necessário para a empresa se manter funcionando com todas as despesas que tem. A companhia dos irmãos Batista não apresentou metas de redução desses custos em 15 anos alegando que a concessão envolve a distribuição de energia em uma das regiões mais complexas do País, com vastas áreas remotas, dificuldade de logística e toda a complexidade ambiental do Estado amazônico. Para os técnicos da agência, porém, é necessário e possível adotar uma trajetória de redução para diminuir o encargo sobre aos consumidores.

Se a decisão não for revertida, a Aneel deverá realizar uma reunião extraordinária para aprovar o plano da Âmbar nesta sexta-feira, 27, contrariando a área técnica e ignorando os argumentos dos consultores da agência contra a transferência. De acordo com a agência, o cumprimento da decisão causaria “danos graves e de reparação difícil/impossível” ao consumidor e “inequívocos danos às ordens pública e econômica, de complexa – e quiçá impossível – reversão, com enormes prejuízos às atividades de regulação e fiscalização do setor elétrico.”