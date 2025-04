O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto nesta quinta-feira, 3, antecipando o 13º de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Com isso, a primeira parcela começa a ser paga em abril, e a segunda, em maio.

Presidente Lula assinou decreto antecipando o 13º de aposentados e pensionista do INSS Foto: Marcello Casal/Agência Brasil

Em consulta à Central 135, o telefone de informações do INSS, os atendentes confirmam que os valores serão disponibilizados com a parcela do benefício. Com isso, a partir do dia 24 de abril, o pagamento começa a ser feito para quem recebe até um salário mínimo. Para quem ganha acima de um salário mínimo, os pagamentos terão início no dia 2 de maio. As datas são as mesmas da antecipação do 13º em 2024. Veja abaixo os calendários completos.

A primeira parcela será correspondente a 50% do total do abono devido no mês de abril, sem o desconto do Imposto de Renda. A segunda parcela, que poderá ter o desconto do IR dependendo do valor recebido, está prevista para ser paga entre o final de maio e começo de junho. Cada parcela será paga junto ao benefício de cada mês (abril e maio). As datas são diferentes para quem recebe acima do mínimo. Veja o calendário abaixo:

Quem tem direito?

Terão direito aposentados e pensionistas, além de pessoas que receberam, no decorrer deste ano, benefícios como auxílio por incapacidade temporária e auxílio-reclusão. Nestes últimos dois casos, o valor a ser recebido será proporcional ao tempo de recebimento do benefício. Beneficiárias do salário-maternidade também receberão o 13º proporcional, mas ele será pago junto com a última parcela. Idosos e pessoas com deficiência atendidos pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) não têm direito ao abono.

Como consultar o 13º do INSS

O segurado pode fazer a consulta por meio do site ou do aplicativo Meu INSS. Veja o passo a passo: