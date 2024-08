A Olímpiada de 2024 trouxe uma série de inovações, começando pela sua abertura que, em vez de acontecer num estádio, em consonância com as versões anteriores, nestes jogos tomou as ruas e o rio da cidade, com as delegações desfilando em embarcações descendo o Rio Sena, enquanto o público e as autoridades se espalharam por diferentes pontos de Paris.

O primeiro risco surge exatamente aí: como garantir a segurança das delegações, do público e das autoridades? Não aconteceu nada. A abertura foi um sucesso! Um divisor de águas em relação à forma como os jogos eram tratados e como serão vistos daqui para frente. Mas será que, mesmo com todas as medidas de proteção adotadas, não havia espaço para um ataque terrorista? Não poderia acontecer um tumulto ou uma manifestação capaz de causar um corre-corre?

E se, ao longo dos jogos, acontecesse uma pane no sistema de transmissão de dados e imagens? Quais os prejuízos possíveis se isso acontecesse? Quantas redes e canais de televisão transmitiram os jogos? Quantos bilhões de dólares foram negociados em patrocínios e distribuição de imagens e informações sobre as duas semanas olímpicas?