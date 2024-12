Opinião | Violência e seguro

Morte violenta não é só a morte decorrente de uma tentativa de assassinato, feminicídio, estupro etc. Ela compreende também as mortes no trânsito, onde o Brasil é campeão, com as mortes em acidentes com bicicletas e motos em alta, contribuindo para nos aproximarmos dos 40 mil óbitos por ano; e as mortes em decorrência de abortos clandestinos e outros procedimentos médico hospitalares ilegais; e os falecimentos em esportes radicais, praticados sem as condições mínimas de segurança ou treinamento.

Mas a violência causa outros tipos de danos, como invalidez permanente em diferentes graus. E a invalidez temporária que, além de deixar sequelas psicológicas, tem custos com o seu tratamento. Além disso, a violência causa danos materiais de todos os tipos, começando pelos acidentes de trânsito, que danificam os veículos envolvidos, até incêndios criminosos, que destroem uma empresa.

Também não tem como deixar de fora os danos causados pelas drogas e pelo tráfico de drogas, além de todas as outras modalidades do chamado “crime organizado”, responsável pelos jogos ilegais, tráfico de seres humanos, tráfico de órgãos, contrabando e guerras entre as facções criminosas, que atingem principalmente inocentes que não têm nada com elas, mas pagam o preço das balas perdidas.