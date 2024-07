O ministro da Energia da Arábia Saudita, Abdulaziz bin Salman, anunciou na segunda-feira, 1°, que a companhia petrolífera do país, a Saudi Aramco, descobriu sete depósitos de petróleo e gás. As informações são do jornal Arab News.

Segundo o jornal, o príncipe Abdulaziz bin Salman disse à Agência de Imprensa Saudita (SPA) que a Saudi Aramco descobriu dois campos de petróleo não convencionais, um reservatório de petróleo leve, dois campos de gás natural e dois reservatórios de gás natural.

Planta da Saudi Aramco; ministro da Energia da Arábia Saudita, Abdulaziz bin Salman, anunciou descoberta de sete depósitos de petróleo e gás. Foto: Saudi Aramco/Divulgação

Na Província Oriental, foi descoberto o campo de petróleo não convencional "Ladam", após o fluxo de petróleo árabe muito leve no poço Ladam-2, a uma taxa de 5.100 barris por dia, acompanhado por cerca de 4,9 milhões de pés cúbicos padrão de gás por dia. Já o campo de petróleo não convencional "Al-Farouk", foi descoberto na mesma região depois que o petróleo ultraleve fluiu do poço Al-Farouk-4 a uma taxa de 4.557 barris por dia, acompanhado por cerca de 3,79 milhões de pés cúbicos padrão de gás por dia.

O reservatório “Unayzah B/C” foi descoberto no campo “Mazalij”, depois que o petróleo árabe leve fluiu do poço Mazalij-62 a uma taxa de 1.780 barris por dia, acompanhado por cerca de 0,7 milhão de pés cúbicos padrão de gás por dia.

O campo “Al-Jahaq” foi descoberto no deserto Quarto Vazio depois que o gás natural fluiu do reservatório “Al-Arab-C” no poço Al-Jahaq-1 a uma taxa de 5,3 milhões de pés cúbicos padrão por dia, e do reservatório “Al-Arab-D” no mesmo poço a uma taxa de 1,1 milhão de pés cúbicos padrão por dia.

Já o campo “Al-Katuf” foi descoberto depois que um gás natural fluiu para o poço Al-Katuf-1 a uma taxa de 7,6 milhões de pés cúbicos padrão por dia, acompanhado por cerca de 40 barris de condensado por dia.

O reservatório “Hanifa” também foi descoberto no campo “Asikra” no Quarto Vazio, depois que o gás natural fluiu no poço Asikra-6 a uma taxa de 4,9 milhões de pés cúbicos padrão por dia. Já o gás natural fluiu para o mesmo poço do reservatório “Al-Fadhili” a uma taxa de 0,6 milhões de pés cúbicos padrão por dia, acompanhado por cerca de 100 barris de condensado por dia.