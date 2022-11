Aviação geral cresce no Brasil

A aviação geral, muitas vezes chamada também de aviação executiva deve crescer no Brasil ao ritmo aproximado de 10% ao ano ao longo da próxima década. Como empresa responsável pela gestão de 16 aeroportos no País. A CCR Aeroportos pretende participar ativamente dessa expansão.

“Temos uma rede de aeroportos que contam com áreas, infraestrutura e expertise para o desenvolvimento de hangares, sejam privados ou para empresas do setor”, destaca o CEO da concessionária, Fabio Russo Correa. “Com essa rede única, somos capazes de possibilitar oportunidades e facilidades aos nossos atuais e futuros clientes.”

Divulgação

Alguns dos aeroportos administrados pela CCR Aeroportos, como Bacacheri, em Curitiba (PR), e Pampulha, em Belo Horizonte (MG), são especializados em aviação geral. Todos os demais têm forte relevância desse segmento em suas operações ou apresentam vocação para isso. “A aviação privada utiliza os acessos comuns nos aeroportos menores e tem acessos exclusivos nos aeroportos de maior porte”, descreve Correa. “Há todo um ecossistema para atender esse público. Afinal, também são passageiros que precisam ser cuidados, só que com outra estrutura, diferente daquela utilizada pela aviação comercial.”

Complementar à aviação comercial, a aviação geral engloba voos privados com finalidades diversas, como negócios, saúde e turismo, entre outras. “É um segmento muito relevante para a aviação, inclusive no que diz respeito à geração de renda e de empregos”, afirma Marcus Quintella, diretor da FGV Transportes. “Além do mais, é importante lembrar que 90% da frota nacional pertence à aviação geral, que conta com mais de 4 mil pontos de pouso e decolagem no Brasil, contra cerca de 100 aeroportos comerciais.”

Cidades de Hangares

Para ir ao encontro das expectativas de expansão do setor, a CCR Aeroportos anunciou o empreendimento Cidades de Hangares – uma iniciativa inovadora, com o propósito de oferecer infraestrutura diferenciada e exclusiva para atender à demanda da aviação geral.

Publicidade

Em linha como objetivo de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e potencializar as vocações das regiões onde atua, a empresa apresenta oportunidades de áreas para construção de hangares nos aeroportos de Pampulha, em Belo Horizonte (MG), de Goiânia (GO), Curitiba (PR), Foz do Iguaçu (PR), Joinville (SC) e Navegantes (SC).

Ao todo, serão comercializados mais de 370 mil m² para diversos tipos de negócio, como hangares privados, MRO (Manutenção, reparos e revisão, escolas de formação aeronáutica, táxis aéreos e compartilhamento de aeronaves, entre outros.

Divulgação

O tamanho mínimo dos lotes varia podendo ser adequados de modo a atender às necessidades de cada negócio. A previsão de entrega dos lotes prontos para construção é de até 24 meses e contempla, em cada uma das localidades, a infraestrutura básica de utilities para viabilizar conforto, segurança e praticidade aos clientes e a toda a cadeia de negócios da aviação executiva.

Cada projeto inclui terraplenagem e sistema de drenagem, taxiway pontos de água, esgoto, energia elétrica e cabeamento de internet até a entrada do lote, via de acesso para veículos e guarita compartilhada, assim como facilidades de operação aeroportuária, a exemplo de balizamento noturno, auxílio-rádio e, em alguns casos, operações 24/7.

Além dos aeroportos mencionados, a CCR Aeroportos possui áreas disponíveis para cessão para hangares nos demais aeroportos que opera São Luís (MA), Imperatriz (MA), Teresina (PI), Petrolina (PE), Palmas (TO), Bacacheri, em Curitiba (PR), Londrina (PR), Bagé (RS), Uruguaiana (RS) e Pelotas (RS).

Para saber mais:

Continua após a publicidade

Cidade de Hangares

Mais informações podem ser obtidas diretamente com a gerência de negócios aéreos da CCR Aeroportos, pelo e-mail comercial.negociosaereos@grupoccr.com.br ou WhatsApp (11) 91297-9402.