Embora os especialistas em aviação afirmem que acidentes e emergências são “extremamente raros” e o Conselho Nacional de Segurança, uma organização sem fins lucrativos, reforçado que as probabilidades de morrer num avião de passageiros nos Estados Unidos são muito pequenas para serem calculadas, dois incidentes aéreos nos últimos dias trouxeram a questão da segurança a bordo de uma aeronave à discussão pública.

Na sexta-feira, 5, um avião da Alaska Airlines fez um dramático pouso de emergência depois que uma parte da fuselagem do avião Boeing 737 MAX-9 explodiu no ar, perdendo uma porta extra. No início da semana, um jato da Japan Airlines pegou fogo após colidir com um avião da guarda costeira no aeroporto de Haneda, em Tóquio, matando cinco tripulantes da guarda costeira.

Avião da Japan Airlines colidiu com aeronave da guarda costeira japonesa na pista do Aeroporto de Haneda, em Tóquio. Foto: JIJI PRESS / AFP

Todos os 171 passageiros e seis tripulantes do voo da Alaska Airlines , bem como os 367 passageiros e 12 tripulantes do jato da Japan Airlines sobreviveram aos incidentes. Especialistas em segurança de voo atribuíram o sucesso do pouso de emergência da Alaska Airlines e da evacuação da Japan Airlines à orientação estrita das tripulações e ao cumprimento dos passageiros.

As viagens aéreas comerciais são um dos métodos de transporte mais seguros, de acordo com o Conselho Nacional de Segurança, e embora o perigo seja raro, acontece. Quando ocorre um desastre, estar preparado usando fibras naturais, em vez de sintéticas, em caso de incêndio, ou simplesmente ouvir as instruções de segurança pré-voo para saber como usar uma máscara de oxigênio, pode salvar vidas.

Aqui está o que os especialistas dizem que deve ser feito para se manter seguro em um acidente aéreo:

1. Antes do voo

Antes de sair de casa, o especialista em segurança aérea Anthony Brickhouse diz que os passageiros devem considerar o uso de calças compridas e sapatos fechados para proteção caso precisem desembarcar sem aviso prévio. Eles também devem fazer uma refeição antes de embarcar no avião, caso a aeronave faça um pouso de emergência longe de um aeroporto.

Durante o embarque, os passageiros deverão anotar onde ficam as saídas de emergência, inclusive a mais próxima. No caso de uma retirada de emergência, os especialistas recomendam deixar todos os pertences para trás. Os passageiros também devem ouvir as instruções de segurança antes da decolagem e seguir todas as instruções dos comissários de bordo e dos pilotos.

Máscaras de oxigênio para passageiros penduradas no teto ao lado de uma porta perdida e de uma parte da parede lateral de um voo 1282 da Alaska Airlines. Foto: Kyle Rinker via X/via REUTERS

“Eles estão fornecendo informações vitais aos passageiros sobre o próprio avião, sobre o que deveriam fazer em caso de emergência – são informações importantes, mesmo para viajantes experientes”, disse Hassan Shahidi, presidente e CEO da Flight Safety Foundation. “Quando acontece uma emergência, isso se torna ainda mais importante.”

2 . Emergências médicas

Houve muitas emergências médicas notáveis em voos, incluindo a morte do presidente da American Express, Ed Gilligan, em um avião corporativo em 2015 e o momento em que uma comissária de bordo, que também era enfermeira, deu à luz um bebê a bordo em um voo de 11 horas .

Em caso de emergência médica, a tripulação de voo poderá pedir ajuda a alguém em terra ou a um médico, se estiver a bordo. Os comissários de bordo são treinados para prestar cuidados básicos, como primeiros socorros e reanimação cardiorrespiratória.

A maioria das grandes companhias aéreas será capaz de se comunicar com uma operadora médica em terra que poderá orientá-las em vários cenários se médicos ou atendentes precisarem de assistência. As companhias aéreas estão proibidas de partir se não houver ao menos um kit médico de emergência lacrado a bordo, afirma o site da Administração Federal de Aviação .

O voo pode precisar ser desviado se a situação exigir cuidados urgentes.

As tripulações “não são realmente treinadas para serem equipes médicas de emergência, mas certamente têm treinamento básico para lidar com esse tipo de coisa”, diz Shahidi.

3. Passageiro indisciplinado

Em 2022, a FAA recebeu 2.455 denúncias de passageiros indisciplinados, em comparação com quase 6 mil denúncias em 2021, segundo o site da agência. Em 2023, o número caiu para 2.075. Tal comportamento inclui xingar, gritar e agredir fisicamente os tripulantes e outros passageiros.

Quando um passageiro estiver agindo mal, deixe isso para os profissionais, disse Brickhouse, professor que ministra cursos de segurança e investigação de aviação na Universidade Aeronáutica Embry-Riddle.

“Os comissários de bordo são treinados para lidar com passageiros indisciplinados”, disse Brickhouse. “Deixe os comissários de bordo fazerem seu trabalho.”

4. Grande turbulência

Brickhouse incentiva os passageiros a usarem o cinto de segurança o tempo todo – mesmo quando o sinal do cinto de segurança está apagado.

No voo da Alaska Airlines de sexta-feira, uma porta de saída com painéis explodiu, deixando um buraco ao lado de uma fileira de assentos. Elizabeth Le, 20 anos, uma dos 171 passageiros do voo, disse ter ouvido um “estalo extremamente alto”. Ao The New York Times, a passageira disse que, embora ninguém estivesse sentado no assento da janela ao lado da porta que explodiu, um adolescente e sua mãe estavam nos assentos do meio e do corredor no momento do incidente.

Se um passageiro desafivelado estivesse ocupando o assento da janela, disse Brickhouse, “poderíamos estar lidando com uma notícia totalmente diferente”.

Doug Moss, diretor do programa de segurança da aviação da Escola de Engenharia Viterbi da Universidade do Sul da Califórnia, disse que essa deveria ser uma das primeiras coisas que os passageiros deveriam fazer ao embarcar no voo. “Parece autoexplicativo, mas há alguns poucos que gostam de ir contra a corrente”.

5. Incêndio no avião

Em caso de incêndio, Brickhouse aconselhou os passageiros a manterem a calma e ouvirem os profissionais. Mas ele também deu outro conselho importante: pense no que você está vestindo.

Abandone as fibras sintéticas, como poliéster e náilon, que podem derreter na pele, disse Brickhouse. “As fibras de algodão e as fibras naturais vão lhe dar mais proteção.”

Boeing da American Airlines pegou fogo e decolagem foi abortada Foto: EFE/EPA/JOSE CASTILLO

Moss disse que estar coberto é importante porque as chamas podem passar pelas camadas, então camisas de manga comprida, jaquetas ou outras formas de cobertura funcionariam como uma barreira enquanto você navega pela situação. Ter sapatos confortáveis e outros trajes também pode ajudá-lo a se concentrar na tarefa que tem em mãos.

Você deve deixar sua bagagem para trás e ficar longe de qualquer avistamento de fumaça, acrescentou.

“Esse é um exemplo perfeito de quando você precisa escapar de um avião – você não esperava, mas de repente, bang, aí está você, você precisa sair”, disse.

6. Descompressão

Brickhouse aconselha todos os passageiros a prestarem atenção às instruções de segurança antes da decolagem. Eles serão instruídos sobre como colocar máscaras de oxigênio, como funcionam os cintos de segurança e onde estão localizadas as saídas de emergência mais próximas.

Caso um avião despressurize, o que pode ser gradual ou rápido dependendo da situação, o piloto será alertado. A prática padrão exige que o piloto desça o avião a 10 mil pés, a altitude mais alta em que um ser humano pode respirar normalmente, até que o problema seja resolvido.

“É realmente frustrante quando vejo passageiros com fones de ouvido com cancelamento de ruído e não prestando atenção às instruções de segurança”, disse Brickhouse, “porque os comissários de bordo vão lhe contar tudo o que você precisa saber”.

