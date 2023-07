Azul paga R$ 950 mil para transmitir com exclusividade jogos da Copa do Mundo feminina em voos

A Azul será a única companhia aérea brasileira a transmitir ao vivo os jogos da Copa do Mundo feminina. A empresa assinou um contrato de US$ 200 mil (cerca de R$ 950 mil) para garantir a exclusividade do direito de exibição das partidas durante os voos, segundo apurou o Estadão/Broadcast. A competição, promovida na Nova Zelândia e na Austrália, começou nesta quinta-feira, 20, com a participação de 32 seleções, incluindo a brasileira.

A Azul não especificou o valor do contrato. No entanto, confirmou que será possível assistir aos jogos, gratuitamente, em 68 aviões da empresa que contam com a tecnologia para a transmissão em tempo real. Entre eles, parte da frota dos modelos Airbus A320 e Embraer E195. A exibição será feita por meio do sinal da operadora Sky, que já fornece transmissão de canais de televisão para a Azul.

Já a Gol informou que optou por não adquirir os direitos de transmissão, porque os horários de grande parte dos jogos não são compatíveis com os dos voos da companhia. “Sendo assim, o sinal de TV ao Vivo será bloqueado nos horários dos jogos”, diz a resposta da companhia. A aérea tem contrato com a operadora para exibir conteúdo televisivo a bordo.

A Latam confirmou que não irá exibir as partidas da competição, mas é patrocinadora oficial das transmissões do futebol feminino na CazéTV, canal do influencer Casimiro Miguel no YouTube, que conta com cerca de 8 milhões de inscritos. “Durante todo o período da competição, a Latam estará com os apresentadores e repórteres do canal, convidando o público a torcer e apoiar as atletas”, diz em nota.

Azul transmitirá jogos da Copa do Mundo Feminina ao vivo nos voos Foto: FABIO MOTTA / ESTADÃO

No ano passado, a Azul também transmitiu exclusivamente a Copa do Mundo masculina do Catar durante os voos. O contrato de exibição negociado com a foi de US$ 300 mil (R$ 1,6 milhão, na cotação da época).

A transmissão da Copa do Mundo Feminina já está em vigor nas aeronaves da Azul. Quem estiver voando pela companhia na manhã da próxima segunda-feira, 24, poderá assistir à estreia da seleção brasileira na competição, marcada para às 8h, contra o Panamá, pelo grupo F.