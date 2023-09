A Vila Andrade foi o bairro de São Paulo que teve o maior número de transações imobiliárias entre janeiro e julho deste ano, com 1012 apartamentos vendidos. A informação é do Ranking da Demanda Imobiliária, organizado mensalmente pela Loft com base em dados oficiais da prefeitura de São Paulo.

O levantamento considera todas as transações em que houve pagamento de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). A capital paulista teve 27,5 mil imóveis transacionados no período.

Em segundo lugar no ranking vem o Tatuapé, com 912 vendas, seguido da Bela Vista, com 868. Veja abaixo o ranking da Loft com os 10 bairros com maior volume de vendas de apartamentos em São Paulo.

Bairro / Transações

Vila Andrade: 1012 Tatuapé: 912 Bela Vista: 868 Perdizes: 658 Sacomã: 624 Santo Amaro: 591 República: 584 Mooca: 580 Pinheiros: 551 Jabaquara: 546

A lista também tem uma divisão dos imóveis por tamanho. Em maior quantidade aparecem os apartamentos pequenos, de até 90 metros quadrados de área total: foram vendidas 9.563 unidades no período.

Os médios, com área total entre 91 metros quadrados e 139 metros quadrados, tiveram 9.482 unidades transacionadas no período, enquanto os apartamentos grandes, com mais de 140 metros quadrados, somaram 8.457 unidades vendidas.

Continua após a publicidade

Loft organiza o Ranking da Demanda Imobiliária, com base em dados oficiais da prefeitura de São Paulo. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Entre os apartamentos pequenos, o bairro campeão de vendas foi Bela Vista, com 539 unidades transacionadas entre janeiro e julho. Logo em seguida aparecem República (483 unidades vendidas) e Campo Limpo (312).

Nos apartamentos médios, o primeiro lugar ficou para o Tatuapé (358), seguido por Sacomã (313) e Vila Andrade (306).

Já os apartamentos grandes tiveram mais unidades vendidas na Vila Andrade (578), seguida por Tatuapé (380) e Perdizes (317).