Para descobrir se se o site de apostas esportivas você utiliza está regulamentado ou não é preciso checar no site do Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), do Ministério da Fazenda. O site do Sigap, disponível no endereço https://sigap.fazenda.gov.br/login, mostra quais são as empresas que pediram essa autorização para outorga. As que pediram poderão continuar a ofertar as apostas até o dia 31 de dezembro deste ano. As demais, não.

Um fator complicador é que a maior parte das empresas não usa o mesmo nome fantasia na sua razão social. Por exemplo, quem for procurar na lista por Betano, uma das maiores bets do País, não vai achar o nome fantasia da empresa no site do Ministério da Fazenda, já que ela está inscrita como Kaizen Gaming Brasil Ltda, sua razão social. A empresa foi a primeira a fazer o pedido.