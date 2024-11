Bitcoin bate recorde histórico durante apuração das eleições nos EUA

O Bitcoin ultrapassou a barreira dos US$ 75 mil pela primeira vez nesta quarta-feira, 6, impulsionado pela perspectiva de flexibilização regulatória das criptomoedas no caso da vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos.

Por volta das 00h, no horário de Brasília, uma unidade da criptomoeda era vendida por US$75,005, de acordo com dados de mercado da agência de informações econômicas Bloomberg, coletados em tempo real. O recorde anterior de negociação foi em março, quando o bitcoin atingiu US$ 73,797,98. Embora a alta desta quarta tenha moderado, a criptomoeda se manteve acima dessa máxima por volta das 00h30 de Brasília, em US$ 73,923.

O Ether, outra criptomoeda, valorizou 6% e foi negociado por US$ 2.585 no mesmo período. Além das criptomoedas, durante os primeiros estágios da contagem das eleições presidenciais dos EUA, o dólar subiu nos mercados financeiros.

Além do bitcoin, dólar também apresentou aumento durante o processo de apuração Foto: Ozan Kose / AFP

Trump prometeu durante a campanha transformar os Estados Unidos na “capital mundial do bitcoin e das criptomoedas” com um quadro regulatório extremamente flexível.

Embora inicialmente se apresentasse como um crítico destas moedas, que ele próprio descreveu como uma “fraude”, Trump tornou-se um dos seus defensores e lançou recentemente a sua própria plataforma de negociação de criptomoedas.

Esta posição contrasta com a do governo Joe Biden, a favor de uma regulamentação mais rigorosa. Apesar disso, a vice-presidente e candidata democrata, Kamala Harris, tentou nos últimos dias dar garantias para tranquilizar os detentores de criptomoedas no país. /AFP