Black Friday: Veja 7 dicas para não cair em golpes, segundo a Senacon

As ofertas da Black Friday já estão sendo anunciadas por diversas lojas brasileiras, ainda que aconteça, tradicionalmente, no dia 25 de novembro. O evento pode ser uma boa oportunidade para economizar, mas é preciso estar atento aos golpes e práticas enganosas.

Black Friday pode ter boas oportunidades, mas é preciso estar atento aos golpes, alerta Senacon Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senacon) divulgou dicas para preparar o consumidor e evitar que ele seja enganado por preços muito baixos. O órgão alerta que é necessário um cuidado redobrado com compras online.

Veja 7 dicas para aproveitar a Black Friday com segurança

1. Tome cuidado com sites e e-mails fraudulentos

Não entre em links duvidosos que podem chegar por e-mail ou pelo celular, eles podem ser golpes ou servir para instalar um software malicioso. Procure o site oficial da loja para conferir as promoções.

A Senacon também recomenda cuidado com anúncios em redes sociais de fornecedores desconhecidos. Para conferir, alguns Procons publicam em seus sites listas de fornecedores que devem ser evitados.

2. Informe-se sobre a reputação da loja e sobre as condições da oferta

Confira a reputação da varejista na plataforma consumidor.gov.br. Leia com atenção os anúncios com as promoções e compare as ofertas antes da compra.

Caso o anúncio seja online, tenha cópia dele e de suas condições, para comprovar junto ao fornecedor ou ao Procon, em caso de descumprimento pela loja.

Verifique se a loja física ou site permite troca do modelo ou tamanho do produto após a compra. Exija sempre a nota fiscal.

3. Compare os preços anunciados

Acompanhe os preços dos produtos pelos quais está interessado antes do período das promoções. Alguns descontos já podem estar disponíveis dias antes da Black Friday, e há “promoções” que não são reais e que não valem a pena.

Ao identificar prática enganosa de manipulação de preços, como o aumento de preço pouco antes do produto entrar em “promoção”, denuncie ao Procon de seu Estado.

4. Verifique a segurança nos pagamentos

Principalmente nas compras online, a Senacon recomenda que o consumidor cheque os certificados de segurança de pagamentos da loja. Os sites para pagamento da internet devem ter endereço inicial com “https://” ou imagem de pequeno cadeado fechado no canto inferior direito da tela.

Evite entrar em sites por links existentes em uma página ou mensagem, e prefira digitar o site do fornecedor diretamente em seu navegador.

Além disso, evite compras ou pagamentos por meio de computadores de outras pessoas ou por meio de redes Wi-Fi públicas.

Ao fazer transferência por Pix, confira os dados do recebedor. Desconfie de contatos ou ofertas de ajuda não solicitadas sobre o Pix.

5. Atenção para o prazo de arrependimento de 7 dias para compras fora do estabelecimento comercial

Em compras feitas pela internet ou fora do estabelecimento comercial, como por telefone, o consumidor tem direito de arrependimento por um período de sete dias, contados a partir da entrega do produto, para sua devolução ao fornecedor. Em compras em lojas físicas, não há essa garantia.

Antes de efetuar o pagamento, informe-se sobre as políticas de devolução e de trocas.

6. Evite comprar por impulso

Antes de comprar, verifique se a sua condição financeira atual permite a compra. É importante comprar somente o necessário e evitar endividamentos.

7. Registre reclamação em caso de problemas

Caso tenha problemas com a sua compra, entre em contato diretamente com a empresa. Se não for resolvido no prazo estipulado, registre a reclamação na plataforma consumidor.gov.br, caso a empresa esteja cadastrada, ou procure o Procon.