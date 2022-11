Black Friday ou Cyber Monday: Qual a melhor data para fazer compras?

Publicidade

A Black Friday está marcada para começar oficialmente nesta sexta-feira, 25, mas os consumidores que planejam aproveitar os descontos para realizar as compras de fim de ano também estão de olho na Cyber Monday, que ocorre na segunda-feira, 28. Com mais de um dia de oferta, no entanto, como o consumidor pode se organizar para aproveitar as promoções mais vantajosas?

Tanto a Black Friday como a Cyber Monday surgiram nos Estados Unidos e foram adotadas pelos lojistas do Brasil nos últimos anos, fazendo sucesso com os clientes. Enquanto a Black Friday tem promoções no comércio físico e no online, a Cyber Monday é uma data que concentra os descontos somente no e-commerce.

Leia também Black Friday: ‘Estadão Recomenda’ cria ferramenta para ajudar consumidores com as ofertas

Segundo pesquisa realizada pela plataforma online Promobit, que agrega informações sobre ofertas e descontos do comércio eletrônico, a Black Friday costuma ter um maior número de ofertas, mesmo considerando apenas dados de lojas online.

O levantamento, que analisou dados de e-commerce durante os dias de promoção de 2021, mostra que quase todas as categorias de produtos tiveram mais ofertas no dia da Black Friday em comparação com a Cyber Monday. A exceção é a categoria de câmeras, filmadoras e drones, que tiveram o mesmo número de ofertas nas duas datas.

Veja abaixo a quantidade de ofertas mapeadas pelo Promobit no ano passado em cada data, por categoria de produtos:

Continua após a publicidade

Um dos fatores para o maior número de promoções durante a Black Friday é que a data surgiu primeiro e se tornou um grande sucesso ao chegar no Brasil, enquanto a Cyber Monday ainda é pouco conhecida pelo público daqui.

“A Cyber Monday é a irmã mais nova da Black Friday. Surgiu depois, exclusivamente no e-commerce e muito voltada para o comércio de eletrônicos”, diz Gabriel Alves, diretor de vendas e marketing do Promobit. “É uma oportunidade de esticar um pouco mais as vendas alavancadas na Black Friday”, afirma.

Ele também aponta que, de acordo com o acompanhamento do Promobit dessas datas, quando a promoção de um produto existe na sexta e também na segunda, geralmente o patamar de desconto é o mesmo. “A Cyber Monday então pode servir como uma segunda chance para quem não aproveitou as promoções na sexta”, afirma. Ele não descarta, porém, que novas promoções também apareçam na segunda, envolvendo outros produtos que não estavam com desconto antes, por exemplo.

Um dos maiores eventos do varejo, Black Friday tem ofertas em lojas físicas e online; já a Cyber Monday só tem promoções no e-commerce. Foto: Nilton Fukuda/Estadão

A maior dica, portanto, é ficar atento e acompanhar os preços. Caso o consumidor esteja de olho em uma loja ou site específico, vale acompanhá-los ao longo dos dias e, se surgir um desconto que vale muito a pena, a recomendação é já garantir a compra, porque é difícil saber quanto tempo aquela oferta vai durar. “É importante planejar a compra do item e ir monitorando os preços antes da sexta. Se a oferta surgir na Black Friday, vale a pena comprar, principalmente se o desconto for agressivo. Se não aparecer nada interessante, vale esperar a Cyber Monday”, afirma Gabriel Alves.

Promoções por mais tempo

Além de haver maior quantidade de ofertas na sexta-feira de Black Friday, é interessante lembrar que essas ofertas não se restringem somente à data oficial e já começam a aparecer a partir do fim da tarde de quinta-feira, dia anterior. O Promobit afirma que as promoções começam a aumentar por volta das 16h de quinta e se estender inclusive pelo fim de semana, até chegar nas ofertas de Cyber Monday na segunda.

Continua após a publicidade

Muitos varejistas também realizam uma antecipação ainda maior, oferecendo “esquentas” para a Black Friday que duram a semana toda ou até o mês todo. Portanto a pesquisa de preços é importante durante todo o período.

Em lojas online, a pesquisa costuma demorar menos e ser mais fácil, mas, como a Black Friday também tem promoções em lojas físicas, o consumidor pode pesquisar os preços nesses locais, tendo ainda mais oportunidades de encontrar ofertas que considera atrativas de produtos pelos quais ele se interesse.