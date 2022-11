Black Friday dos fast foods tem até lanche de graça; veja como aproveitar

Publicidade

As principais redes de fast food atuantes no Brasil também entraram na temporada de descontos da Black Friday, que acontece na próxima sexta-feira, 25.

Black Friday do Burger King dá prêmios e descontos pelo aplicativo Foto: JF Diorio/Estadão

Leia também Black Friday: Procon-SP lista 41 sites a serem evitados na hora das compras

Algumas ofertas já estão disponíveis agora, antes mesmo da data oficial. Entre as ações, há lanches de graça, descontos de 50% e ofertas “pague um, leve dois”. Confira abaixo algumas das ofertas de McDonald’s, Burger King, KFC e outros restaurantes.

McDonald’s

Ao longo do mês de novembro, o McDonald’s realiza diversas promoções relacionadas à Méqui Friday, a Black Friday do restaurante.

A promoção atual dá direito a um Cheeseburger e uma Coca-Cola sem açúcar 300 ml de graça. Para conseguir, basta baixar o aplicativo e fazer seu cadastro. Depois, é necessário apresentar o cupom “Vale Cheeseburger” e “Vale Coca-Cola Sem Açúcar 300 ml” dentro do aplicativo na hora de retirar o lanche. A emissão e a retirada estarão disponíveis até o próximo dia 27.

Continua após a publicidade

A promoção é limitada a um CPF de novo usuário no aplicativo. Confira o regulamento e os restaurantes participantes neste link.

Além disso, vale conferir as redes sociais e o aplicativo do McDonald’s Brasil para saber de outras promoções e descontos. Durante o jogo entre França e Holanda desta terça-feira às 16h, por exemplo, é possível conseguir um desconto de R$ 5 com o cupom “AMAMCD5″ em compras pelo iFood.

Burger King

O Burger King oferece produtos de graça na promoção “Taca Fogo”, disponível somente em seu aplicativo.

Para participar, é necessário baixar o aplicativo, agitar o celular e descobrir se você ganhou algum prêmio. Caso sim, o produto ficará disponível por apenas 30 minutos para retirada, então é recomendado fazer o processo dentro dos restaurantes participantes, que podem ser consultados no aplicativo do BK.

Bob’s

Na Black Week do BoB’s é possível conseguir até 50% de desconto em produtos. Para conferir, é necessário se cadastrar no Bob’s Fã, o programa de vantagens do restaurante. Depois de resgatar a oferta, basta ir até alguma loja e informar o CPF cadastrado para validar o cupom.

Continua após a publicidade

Há, por exemplo, oferta para quatro cheeseburgers por R$ 24,90, cheeseburger mais refil de refrigerante por R$ 9,90 e Big Bob por R$ 12,90. Alguns descontos também podem ser encontrados pelo iFood.

KFC

Na sexta-feira, 25, o KFC realiza a promoção de dois baldes (4 Tirinhas de frango + Batata Frita) pelo preço de um. Para ganhar, é só comprar um balde no balcão das lojas participantes, disponíveis neste link. A promoção não é válida pelo delivery.

Subway

Apenas na sexta-feira, 25, na compra de um sanduíche Sub Frango Teriyaki ou Sub Frango Defumado com Cream Cheese, seja de 15 cm ou de 30 cm, o cliente ganha um refrigerante de 500 ml e um cookie de sua escolha. Confira as unidades participantes neste link.

Domino’s

Durante a Pizza Week, a Domino’s oferece uma semana com descontos de 50% nas pizzas médias e grandes de qualquer sabor, de massa tradicional ou fina. A promoção acontece entre os dias 21 e 28 de novembro.

Continua após a publicidade

Para pedidos no balcão, telefone, site e aplicativo, a promoção é válida tanto para pizzas do cardápio como para aquelas montadas com ingredientes avulsos pelo cliente. Pelo WhatsApp, apenas as pizzas do cardápio poderão ter o desconto.