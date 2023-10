BNDES vai aprovar R$ 2,5 bilhões para Prefeitura de São Paulo comprar 1,6 mil ônibus elétricos

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou que a instituição financeira vai aprovar nesta quinta-feira, 19, R$ 2,5 bilhões para o município de São Paulo, para viabilizar a compra de 1,6 mil ônibus elétricos. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 18, após reunião entre Mercadante e o prefeito Ricardo Nunes.

“Amanhã (quinta-feira) estamos aprovando R$ 2,5 bilhões para o município de São Paulo, que vai pagar a diferença das operadoras entre a compra de ônibus a diesel e ônibus elétricos”, disse Mercadante, em vídeo publicado pelo prefeito no Instagram.

De acordo com nota da prefeitura paulista, as tratativas com o BNDES para a liberação do empréstimo ocorrem desde o início deste ano. Na sequência à aprovação pelo BNDES, o tema segue para a Secretaria do Tesouro Nacional, e o contrato deve ser assinado em um mês.

“A cada um real que usaremos para trocar o diesel pelo elétrico, ganharemos dois nos próximos 15 anos, ou seja, teremos um ganho financeiro e um ganho ambiental de saúde e sustentabilidade muito importante”, disse o prefeito paulista em vídeo publicado nas redes sociais antes da reunião.

BNDES deve emprestar dinheiro para compra de ônibus elétricos por parte da prefeitura de São Paulo Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

Para viabilizar o plano municipal, além do empréstimo com o BNDES, a prefeitura afirma que obteve a confirmação de crédito externo de cerca de US$ 500 milhões dos Bancos Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Mundial (BIRD).

Além da captação internacional de recursos, a gestão também deve assinar operações de crédito com o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, totalizando um valor de R$ 3,25 bilhões.