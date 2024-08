Bolsa de Tóquio desaba e registra maior queda em pontos da história

A recente alta do iene tem sido impulsionada pelas políticas do Banco Central do Japão, que aumentou suas taxas de juros pela segunda vez em 17 anos na semana passada e indicou a possibilidade de novos aumentos em breve. Em contrapartida, o Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, sugeriu a possibilidade de redução das taxas de juros a partir de setembro.

“O sentimento dos investidores foi afetado pelos dados sobre o emprego nos Estados Unidos em julho, que ficaram abaixo do esperado, o que provoca o temor de que a economia americana enfrentará uma desaceleração maior que a prevista”, afirmou a corretora IwaiCosmo Securities.