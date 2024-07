O Brasil deve observar um crescimento de 22% no número de milionários até 2028, segundo o Relatório Global de Riqueza (Global Wealth Report) 2024, do banco suíço UBS. A quantidade de pessoas milionárias no País, com patrimônio igual ou superior a US$ 1 milhão, deve saltar de 380.585 para 463.797 no período.

O relatório ainda mostra que a riqueza média por adulto no Brasil cresceu mais de 375% desde a crise financeira de 2008. “Isso é mais do que o dobro do crescimento do México, que foi de pouco mais de 150%, e mais do que os 366% da China continental”, diz o UBS.

A riqueza individual evoluiu significativamente na maioria dos mercados desde 2008. No entanto, isso pode passar despercebido em alguns países, porque há uma diferença substancial entre a riqueza média e mediana, aponta o relatório, como ocorre no Brasil. A riqueza média é calculada pela soma de toda a riqueza da população dividida pelo número de pessoas, enquanto a mediana é o valor no meio da escala.