Brasil cria 130 mil vagas com carteira assinada em novembro, aponta Caged

BRASÍLIA — Após a criação de 188.409 vagas em outubro, o mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo de 130.097 carteiras assinadas em novembro, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nesta quinta-feira, 28.

O resultado do mês passado decorreu de 1.866.752 admissões e 1.736.655 demissões. Em novembro de 2022, houve abertura de 127.832 vagas com carteira assinada, na série ajustada. O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada, por sua vez, foi de R$ 2.021,73 — uma diminuição de R$ 9,63 comparado ao mês anterior.

O mercado financeiro esperava um novo avanço no emprego no mês, mas o resultado veio abaixo da mediana das estimativas de analistas consultados pelo Estadão/Broadcast, que indicava abertura de 150 mil postos de trabalho. As estimativas variavam entre abertura de 100.586 a 190.000 vagas em novembro.

No acumulado de 2023 até novembro, o saldo do Caged já é positivo em 1.914.467 milhões de vagas. Em igual período do ano passado, houve criação líquida de 2.468.884 postos formais.

Em novembro, abertura das 130 mil vagas com carteira assinada foi alavancada pelo setor de serviços, seguido pelo comércio. Foto: Rafael Neddrmeyer/Fotos Públicas

Ainda segundo os dados divulgados pela pasta, 23 Estados obtiveram resultado positivo no Caged. O melhor desempenho foi registrado em São Paulo, com a abertura de 47.273 postos de trabalho. Já o pior desempenho foi observado em Goiás, que registrou o fechamento de 7.073 vagas em novembro.

Setor de serviços lidera

De acordo com o Caged, abertura líquida das 130 mil vagas foi novamente puxada pelo desempenho do setor de serviços no mês, com a criação de 92.620 postos formais, seguido pelo comércio, que abriu 88.706 vagas.

Todos os setores restantes, contudo, demitiram em novembro. A indústria geral teve saldo negativo de 12.911 postos, a construção civil fechou 17.300 vagas e a agropecuária encerrou 21.017 vagas no mês.