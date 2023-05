Bridgestone demite 600 funcionários e encerra produção para carros em Santo André

A empresa japonesa Bridgestone confirmou que irá demitir 600 funcionários e encerrar a produção de pneus para veículos de passeio na sua unidade em Santo André, no ABC Paulista. Segundo a empresa, a unidade passará a focar na produção de pneus para caminhões, tratores e off-road, além do Firestone Airide.

A produção de pneus de passeio e para caminhonetes ficará concentrada na unidade da empresa na Bahia, a partir do fim deste ano.

“Esta decisão é parte de um processo contínuo de avaliação do negócio e do mercado, para assegurar a competitividade da companhia e determinar a melhor alocação de recursos, otimizando o portfólio, processos e cultura para seguir servindo às necessidades do consumidor e mercado”, afirmou a fabricante de pneus.

Logo da Bridgestone; fabricante de pneus confirmou demissão de 600 funcionários no ABC Paulista. Foto: Pascal Rossignol/Reuters

A Bridgestone também apontou que está “trabalhando junto ao sindicato e seus empregados” para reduzir os impactos da medida.