Brasil abre 190 mil vagas de trabalho com carteira assinada em outubro

Após a criação de 205.106 vagas em setembro (dado revisado hoje), o mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo de 190.366 novas carteiras assinadas em outubro, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados hoje, 28, pelo Ministério do Trabalho. O resultado de outubro decorreu de 1.941.281 admissões e 1.750.915 demissões.

Apesar de ficar abaixo do número de setembro, a criação de empregos em outubro é 18% acima do registrado em igual período do ano passado, quando foram abertas 160.291 vagas. O resultado veio dentro das estimativas do mercado financeiro, que esperava novo avanço no emprego no mês, entre 100 mil a 190 mil vagas. A mediana das estimativas apontava saldo positivo de 135 mil vagas.

No acumulado dos dez primeiros meses de 2023, o saldo do Caged já é positivo em 1.784.695 de vagas. No mesmo período do ano passado, houve criação líquida de 2.340.332 postos formais.

Setor de serviços criou 109.939 postos formais, seguido pelo comércio, que abriu 49.647 vagas Foto: Estadão

O resultado de outubro foi novamente puxado pelo desempenho do setor de serviços, com a criação de 109.939 postos formais, seguido pelo comércio, que abriu 49.647 vagas. Já a indústria geral gerou 20.954 vagas em outubro, enquanto houve um saldo de 11.480 contratações na construção civil. A agropecuária foi o único setor que registrou fechamento de vagas no mês: foram cortados 1.656 postos de trabalho no mês.

No décimo mês do ano, 26 Unidades da Federação obtiveram resultado positivo no Caged. O melhor desempenho entre os Estados foi registrado em São Paulo, com a abertura de 69.442 postos de trabalho. Já o pior desempenho foi de Roraima, que registrou o fechamento de 115 vagas em outubro.

O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada foi de R$ 2.029,33 em outubro. Comparado ao mês anterior, houve queda real de R$ 5,18 no salário médio de admissão, uma baixa de 0,3%.