O comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) ao final da reunião de quarta-feira, 31, foi duro e deixou claro que o Banco Central pode aumentar os juros, se as condições econômicas continuarem piorando, na avaliação do economista-chefe da XP Investimentos, Caio Megale. Não é este, no entanto, o cenário base dele. Na XP, a expectativa é a de que a Selic permanecerá em 10,50% até o fim do ano que vem.

Um fator-chave para esse cenário é a confirmação do corte de juros pelo Federal Reserve este ano. Contudo, há um risco de essa redução não ser tão intensa ao longo do ciclo, por causa da campanha eleitoral polarizada e da eventual escalada na guerra no Oriente Médio, que pode fazer os EUA intensificarem sua participação no conflito e penalizar ainda mais a situação fiscal do país. Por essas razões é que o câmbio no Brasil não consegue ter alívio mesmo após o sinal de corte do Fed dado esta semana, segundo o economista. A seguir, os principais trechos da entrevista:

O Copom, em termos de taxa, fez aquilo que todo mundo esperava. Mas, e o comunicado?

Achei que veio mais duro, porque as condições da inflação pioraram. As expectativas subiram e, no balanço de riscos, tem mais fatores para subir do que para cair. Então, naturalmente, por causa dessas projeções, ele tinha de ser mais duro do que foi na reunião passada. Colocou mais tinta na ideia de que há de se ter mais vigilância.

Requerer mais vigilância quer dizer exatamente o quê?

Que se as condições econômicas continuarem piorando, o BC vai mudar sua estratégia podendo vir a subir a taxa de juro. Foi assim que eu li a mensagem do comunicado. Então, neste sentido, foi uma mensagem dura dizendo que se precisar subir, ele vai subir.