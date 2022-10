Caixa antecipa pagamento de auxílio a caminhoneiros e taxistas para esta terça-feira, 18

BRASÍLIA - A Caixa informou nesta segunda-feira, 17, que vai antecipar os pagamentos do Auxílio Caminhoneiro e do Auxílio Taxista previstos para o mês de outubro (quarta parcela) do dia 22 para esta terça, 18. Segundo o banco, são cerca de 673 mil beneficiários (377 mil caminhoneiros e 295 mil taxistas), que vão receber o auxílio de R$ 1 mil até dezembro.

Os auxílios foram criados pela PEC “Kamikaze”, que flexibilizou regras fiscais e eleitorais para conceder benefícios às vésperas da disputa presidencial deste ano. Além desses auxílios, a PEC também permitiu o aumento do Auxílio Brasil para R$ 600, dentre outros benefícios destinados a diferentes setores da população até o final do ano.

Auxílio Caminhoneiro e Auxílio Taxista estão entre os benefícios sociais criados em ano eleitoral por meio da PEC Kamikaze Foto: Daniel Teixeira/Estadão

A antecipação do pagamento do auxílio a caminhoneiros e taxistas é o segundo anúncio da Caixa nesta segunda-feira. Mais cedo, o banco lançou o programa Caixa pra Elas Empreendedoras, que visa a aumentar a formalização desse grupo. Uma das iniciativas é o acesso a uma linha de crédito de até R$ 1 mil, com expectativa de liberação de R$ 1 bilhão.

O momento do lançamento das ações da Caixa vem levantando questionamentos sobre um possível viés eleitoreiro. Desde o fim do primeiro turno das eleições, a Caixa já convocou quatro coletivas para anunciar iniciativas, focadas principalmente nas mulheres e nos mais pobres, públicos com os quais o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, tem desvantagem ante seu adversário na eleição, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As outras ações foram o pagamento antecipado do Auxílio Brasil este mês, o lançamento do consignado ligado ao benefício e a campanha anual de renegociação de dívidas.