Caixa anuncia redução de até 33% nos juros para 2,1 milhões de micro e pequenas empresas

BRASÍLIA – A Caixa firmou um acordo com a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais (CACB) para o incentivo a micro e pequenas empresas. Conforme o acordo, apresentado em reunião da Frente Parlamentar de Empreendedorismo (FPE) nesta terça-feira, 11, as empresas associadas à CACB terão redução de até 33% nas taxas de juros.

A CACB reúne 27 entidades empresariais regionais, e estima-se que tenha mais de 2,1 milhões de associados. O objetivo da Caixa, com o acordo, é fomentar pequenas e médias empresas.

Segundo o banco, os juros em linhas de capital de giro começarão em 1,21% ao mês, e nas de investimentos para a compra de máquinas e equipamentos, em 1,34% mensais. Haverá ainda condições especiais em outras linhas do banco destinadas a clientes pessoas jurídicas, como o Cheque Empresa.

Outra condição especial para empresas é o GiroCaixa com recursos do Fampe, em que as taxas começarão em 1,87% ao mês. Outra vantagem é gratuidade na primeira anuidade dos cartões de crédito, assim como convênio de cobrança bancária com redução de até 30% e condições diferenciadas em folha de pagamento.

A presidente da Caixa, Rita Serrano, durante evento no Rio Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Na reunião da FPE, a presidente da Caixa, Rita Serrano, destacou que o banco tem 48% do público de pequenas empresas como cliente, que são, segundo ela, as que têm maior dificuldade de pegar crédito e que geram mais empregos.

“Meu papel como presidente é modernizar o banco para competir no sistema financeiro e cumprir a missão de instituição pública, que é servir o país”, disse, citando que uma forma é ajudar as empresas.

Com a parceria, Serrano também ressaltou que os juros para o grupo beneficiado ficarão ainda menores do que as praticadas pela concorrência. Ela ainda reconheceu que é preciso melhorar o atendimento, especialmente digital. A presidente ainda afirmou que o acordo, que deve ser assinado na reunião, já começaria a valer nas agências amanhã.