Câmara dos Estados Unidos aprova medida emergencial para evitar ‘shutdown’

À beira de uma paralisação do governo federal, a Câmara de Representantes aprovou neste sábado, 30, um projeto de lei de financiamento de 45 dias para manter as agências federais abertas, enquanto o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, abandonou as demandas por cortes acentuados de gastos e confiou nos votos democratas para aprovação para enviar o pacote ao Senado.

A nova abordagem deixaria para trás a ajuda financeira para a Ucrânia, uma prioridade da Casa Branca à qual se opõe um número crescente de legisladores republicanos. No entanto, o plano aumentaria a assistência federal a catástrofes em US$ 16 bilhões, satisfazendo integralmente o pedido do presidente Joe Biden. O pacote foi aprovado por 335 votos a 91, com o apoio da maioria dos republicanos e de quase todos os democratas.

O presidente da Câmara, Kevin McCarthy Foto: J. Scott Applewhite/AP Photo

Faltando horas para o prazo da meia-noite para financiar o governo, o Senado também teve uma rara sessão de fim de semana e se preparou para agir em seguida.

“Vamos fazer o nosso trabalho”, disse McCarthy antes da votação na Câmara. “Seremos adultos na sala. E vamos manter o governo aberto.”

Pane econômica

Sem nenhum acordo antes de domingo, os trabalhadores federais enfrentarão licenças, mais de 2 milhões de soldados militares da ativa e da reserva trabalharão sem remuneração e os programas e serviços dos quais os americanos dependem de costa a costa começarão a enfrentar interrupções de paralisação.

A medida da Câmara financiaria o governo nos níveis atuais de 2023 por 45 dias, até 17 de novembro, aproximando-se da abordagem bipartidária no Senado. Mas o pacote do Senado teria acrescentado US$ 6 bilhões para a Ucrânia travar a guerra contra a Rússia e US$ 6 bilhões para a ajuda humanitária dos EUA.

Ambas as câmaras ficaram paralisadas enquanto os legisladores avaliavam as suas opções, alguns lamentando a perda da ajuda à Ucrânia.

“O povo americano merece coisa melhor”, disse o líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, de Nova York, alertando num longo discurso que os republicanos “extremos” correm o risco de paralisação.

Apesar de mudanças no projeto, texto satisfaz integralmente o pedido do presidente Joe Biden para orçamento direcionado à catástrofes Foto: AP Photo/Susan Walsh

Para que o pacote da Câmara fosse aprovado, McCarthy, republicano da Califórnia, foi forçado a confiar nos democratas porque o flanco de extrema direita do presidente da Câmara disse que se oporia a qualquer medida de curto prazo, arriscando o seu emprego em meio a apelos pela sua destituição. Os republicanos detêm uma maioria de 221 a 212, com duas vagas.

Depois de deixar o seu flanco para trás, é quase certo que McCarthy enfrentará uma moção para tentar destituí-lo do cargo, embora não seja de todo certo que haveria votos suficientes para derrubar o presidente da Câmara. A maioria dos republicanos apoiou o pacote no sábado, enquanto menos da metade se opôs.

“Se alguém quiser me remover porque quero ser o adulto na sala, vá em frente e tente”, disse McCarthy sobre a ameaça de expulsá-lo. “Mas acho que este país é muito importante.”

Mudança de planos

A rápida mudança ocorre após o colapso, na sexta-feira, do plano anterior de McCarthy de aprovar um projeto de lei apenas republicano, com cortes acentuados de gastos de até 30% para a maioria das agências governamentais, que a Casa Branca e os democratas rejeitaram por considerá-los muito extremistas.

“Nossas opções estão desaparecendo a cada minuto”, disse um republicano sênior, o deputado Mario Diaz-Balart, da Flórida./AP