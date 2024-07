Do ponto de vista técnico, a questão das carnes (na cesta básica com imposto zero), acredito que foi negativo, porque isso vai fazer com que a alíquota-padrão dos demais bens e serviços aumente. Segundo, a medida é regressiva, à medida que desonera mais as famílias mais ricas, que consomem mais as proteínas em termos nominais.

No Senado, teremos novas pressões de setores e grupos de interesse...

A gente já sabe que o senador Eduardo Braga (MDB-AM) vai ser o relator, o que é muito positivo. Primeiro, porque ele já foi relator da PEC no Senado – já tem conhecimento sobre a matéria, já sabe as questões que são sensíveis; e o trabalho que ele fez relatando a PEC foi muito positivo. Então, se espera que ele tenha consciência de que qualquer inclusão na cesta básica, ou na alíquota reduzida de 60%, vai ter impacto na alíquota-padrão. Essa trava de 26,5% na alíquota, que foi incluída na Câmara, poderia ter a redação do texto melhorada, para se definir como será aplicada. A trava é importante para garantir que a alíquota não vai ser maior do que isso.