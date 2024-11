Entrevista com Roberto Perroni Presidente da Brookfield no Brasil

A multinacional canadense Brookfield acaba de atingir a marca de R$ 200 bilhões em ativos sob gestão no Brasil, consolidando sua posição entre os maiores investidores no País. Essa montanha de dinheiro está distribuída em quatro segmentos que revelam as áreas mais promissoras da economia brasileira, na visão da Brookfield.

O setor de infraestrutura é o principal deles, com R$ 92 bilhões aplicados. Na sequência vêm private equity (participações em empresas), com R$ 50 bilhões; energia renovável, com R$ 32 bilhões; e imobiliário, com R$ 26 bilhões. “Há dez anos, tínhamos R$ 34 bilhões investidos no Brasil”, diz Roberto Perroni, presidente da Brookfield no Brasil, em entrevista exclusiva ao Estadão/Broadcast. “Boa parte desse crescimento foi por aquisições e boa parte por desenvolvimento próprio dos negócios”, complementa.

A Brookfield desembarcou no Brasil em 1899, com a fundação da São Paulo Tramway, Light & Power Company, que atuava na distribuição de energia e no transporte público por bondes. De lá para cá, a essência dos investimentos continuou a mesma, isto é, focada em setores que são a espinha dorsal da economia.