Carros populares: montadoras começam a reduzir preços; Renault Kwid é oferecido por R$ 58,9 mil

Após anúncio do governo do pacote de medidas de estímulo à venda dos carros na segunda-feira, 5, algumas montadoras já estão indicando redução nos preços. A Renault anunciou em seu site oficial nesta terça-feira, 6, um desconto de R$ 10 mil no Kwid zero. Com o chamado de “Pacote de incentivo Renault”, o carro pode ser adquirido por R$ 58.990.

A Volkswagen também começou com uma campanha “Volks com preço reduzido”. No site da marca, o Novo Polo 1.0 é anunciado de R$ 82.290 por R$ 74.990. A maioria dos outros carros, como o T-Cross e o Novo Virtus, aparecem sem os preços, mas é possível mostrar interesse no modelo para receber as novas informações de descontos em primeira mão.

Já a Fiat está com uma campanha de marketing: “Prepare-se para comprar seu Fiat 0 km com incentivo do governo!” em seu site. Os preços dos carros, como o Argo e o Mobi, foram retirados do ar e trocados por um aviso: “Em breve oferta com preços reduzidos”.

Na Hyundai, o Novo HB20 Sense 1.0 é anunciado de R$ 82.290 por R$ 74.290. No entanto, não há uma referência direta ao programa federal até o momento, apesar de o desconto ser de exatamente R$ 8 mil, o limite máximo anunciado pelo governo.

A lista dos modelos que entram no programa, no entanto, ainda não está disponível e deve sair até o final dessa semana. As empresas precisam informar, após a consulta, quais modelos entrarão. A expectativa do governo é de que a tabela vai promover maior estímulo para as empresas concorrerem.

Ggoverno federal anunciou pacote de medidas de estímulo à venda de carros Foto: Helvio Romero/AE

O programa

As vendas de carros com desconto serão exclusivas para pessoas físicas nos primeiros 15 dias, que começam a contar a partir da publicação da medida provisória, no dia 5. O prazo pode ser prorrogado por até 60 dias, a depender da resposta do mercado. Depois disso, as empresas também poderão se beneficiar do programa.

Terão descontos os veículos com valor de mercado até R$ 120 mil. Haverá sete faixas de descontos, que vão variar de R$ 2 mil a R$ 8 mil,como antecipou o Estadão na sexta-feira, 2.

Poderá haver ainda outros descontos, a critério exclusivo de montadoras e concessionárias. O limite até R$ 120 mil alcança cerca de 45% dos modelos disponíveis, segundo o governo.