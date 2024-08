Como a energia solar tem substituído o carvão numa cidade americana

O passado e o futuro da energia elétrica nos Estados Unidos talvez sejam mais visíveis em uma cidade de Minnesota cercada por fazendas de batata e campos de milho.

PUBLICIDADE Sobre Becker, uma comunidade de pouco mais de 5 mil habitantes a noroeste de Minneapolis, esta uma das maiores usinas de carvão do país. Ela está sendo substituída - para o desânimo de alguns moradores - por milhares de hectares de painéis solares e um teste de baterias de longa duração. Becker é uma das primeiras de um grupo de sete áreas municipais de Minnesota, chamado Coalition of Utility Cities (Coalizão de Cidades Utilitárias), a fazer a mudança de uma economia baseada em combustíveis fósseis para energia limpa.

“Somos a cobaia de todo o grupo”, disse Tracy Bertram, prefeito de Becker, reconhecendo a ansiedade que alguns sentiram com a perda de uma âncora econômica. “As pessoas não gostam de mudanças. É o desconhecido: ‘como será o meu mundo?’”

Painéis solares em um campo próximo à Sherburne County Generating Station, uma das maiores usinas de energia a carvão do país, em Becker, Minnesota, em 25 de julho de 2024. A usina está sendo substituída - para desgosto de alguns moradores - por milhares de hectares de painéis solares e um teste de baterias de longa duração. Foto: Tim Gruber/NYT

Quando a Sherburne County Generating Station, conhecida como Sherco, concluir seu projeto de energia renovável em um terreno adjacente, ela se tornará a maior fazenda solar do Upper Midwest - substituindo três unidades de carvão em Becker por três locais de energia solar nos arredores da cidade, ao longo do rio Mississippi.

Becker cristaliza parte do legado da administração do governador Tim Walz, companheiro de chapa da vice-presidente Kamala Harris, e seu compromisso com a meta de Minnesota de ter eletricidade 100% livre de carbono até 2040. E testa como a transição energética poderia se desdobrar em escala nacional para empregos em instalações de combustíveis fósseis com décadas de existência, receitas fiscais locais e empresas agrícolas.

O projeto de lei climática do presidente Biden, o Inflation Reduction Act, visa reduzir as emissões dos EUA em pelo menos 52% abaixo dos níveis de 2005 até o final desta década, e seu governo está contando com a energia solar para desempenhar um papel significativo na descarbonização da produção de eletricidade. Um relatório do Departamento de Energia concluiu que a energia solar poderia fornecer até 40% da eletricidade do país até 2035.

Publicidade

Minnesota está entre os Estados que podem se beneficiar da Lei de Redução da Inflação, usando-a como uma ferramenta para substituir usinas de carvão por fontes como fazendas solares. Por meio da lei, o proprietário da Sherco, a Xcel Energy, recebeu créditos fiscais que reduziram o custo do projeto solar para os contribuintes da concessionária.

Becker também é um dos dois locais onde a Xcel está instalando sistemas de baterias de demonstração da Form Energy, uma empresa de Massachusetts. Os sistemas - que utilizam materiais prontamente disponíveis, como água, ar e ferro - podem armazenar energia solar e eólica como reserva, com capacidade para abastecer 2 mil residências por até cinco dias.

“Este local é um epicentro incrivelmente valioso do Upper Midwest”, disse Bob Frenzel, presidente e executivo-chefe da Xcel Energy, durante uma visita à usina. “Quando você pensa na geografia da rede, é incrivelmente valioso mantê-la como um centro de energia.”

Além das usinas de energia, grande parte da economia de Becker e arredores depende da agricultura, como a Edling Farms.

Por quatro gerações, a família Edling ganhou a vida produzindo sacos de batatas para clientes varejistas e atacadistas, a maior parte do tempo em terras que eram de sua propriedade ou arrendadas perto da usina de carvão.

Chaminés de fumaça na Sherburne County Generating Station, uma das maiores usinas de energia a carvão do país, em Becker, Minnesota, em 24 de julho de 2024. Um único queimador em uma usina de energia como essa pode consumir até 120.000 libras de carvão por hora para aquecer água e produzir vapor para as turbinas gerarem eletricidade Foto: Tim Gruber/NYT

O arrendamento se tornou muito caro porque os proprietários de terras podem ganhar quatro vezes mais com os clientes da fazenda solar do que com os agricultores. Os agricultores, segundo os Edlings, estavam pagando pouco mais de US$ 200 (R$ 1.094) por acre em um arrendamento, mas os desenvolvedores de energia solar começaram a oferecer mais de US$ 900 (R$ 4.923).

“A energia solar é uma opção óbvia”, disse Jeff Edling, coproprietário da Edling Farms. “É um cheque garantido. Não se pode culpá-los. O dinheiro fala.”

Publicidade

Mas os Edlings não têm planos de abandonar o negócio que sua família iniciou há mais de um século. Eles são proprietários da terra usada para a fazenda, embora cerca de 280 hectares tenham sido arrendados e posteriormente perdidos para o projeto solar da Xcel Energy. “Então, as coisas são como são. Todos estão esperando para ver o que acontece.”

Entre os céticos da transição energética, as suspeitas sobre a energia solar são tão profundas quanto são longas as plantações de milho da cidade. Os Edlings disseram que alguns moradores questionaram se as fazendas solares prejudicariam o solo com produtos químicos e se o recurso renovável funcionaria tão bem quanto a usina de carvão.

Mais da metade dos empregos da usina de carvão desaparecerá em breve Foto: Tim Gruber/NYT

Um encarregado segura um escudo de solda sobre uma porta de visualização em um queimador da usina Foto: Tim Gruber/NYT

“Embora reconheçamos a liderança demonstrada na aprovação de políticas destinadas a reduzir as emissões de carbono, continuamos preocupados com o impacto da legislação sobre a acessibilidade e a confiabilidade”, disse Darrick Moe, executivo-chefe da Minnesota Rural Electric Association, que inclui 47 cooperativas que fornecem energia para 1,7 milhão de pessoas, em um comunicado.

Publicidade

Mas Matt Varilek, comissário do Departamento de Emprego e Desenvolvimento Econômico de Minnesota, disse que Becker representava o tipo de compromisso que o Estado estava assumindo para combater as mudanças climáticas e a necessidade de garantir que o esforço não prejudicasse as comunidades. O sucesso em lugares como Becker poderia oferecer um modelo para ajudar as comunidades a evitar o colapso.

“Estamos cientes, é claro, de que quando há uma transição, isso pode causar deslocamento econômico, se não houver nada para substituí-la”, disse Varilek. Com o tipo de investimento que o Estado está fazendo em Becker, “de repente, a transição para a energia limpa parece muito mais palatável”.

A maioria dos residentes acredita que o futuro criou raízes em Becker, onde um Dairy Queen chegou há um ano e uma cafeteria e um bar de estilo mais moderno, o Dueling Brews, tornou-se um ponto de encontro local.

A visão através de uma porta de visualização em um queimador na usina. Muitos moradores da cidade ainda se incomodam com o destino da planta Foto: Tim Gruber/NYT

Uma das três unidades de carvão da usina de carvão foi fechada no final do ano passado. A Xcel Energy planeja fechar as outras em 2026 e 2030, aumentando o declínio não apenas do carvão, mas dos combustíveis fósseis em geral. (Espera-se que alguns dos edifícios sejam reaproveitados para futuros projetos de energia limpa). Ao todo, segundo a empresa, ela fechou 24 de suas 36 unidades de usinas elétricas movidas a carvão em todo o país.

Isso reduz drasticamente o consumo de carvão, pois um único queimador em uma usina de energia como a Sherco pode consumir até 120 mil libras (54,43 toneladas) de carvão por hora para aquecer a água e produzir vapor para as turbinas gerarem eletricidade.

Esses fechamentos contribuíram para um declínio acentuado na produção de eletricidade a partir do carvão em todo o país. No final do ano passado, o carvão produzia pouco mais de 16% da eletricidade do país, ante 52% em 1990, e o gás natural fornecia cerca de 43% da energia do país, de acordo com dados da Energy Information Administration.

Campanhas como o plano Beyond Coal (Além do Carvão), do Sierra Club, destacaram os riscos ambientais e climáticos causados pelos combustíveis fósseis e outros recursos que emitem carbono.

Publicidade

Batatas em uma esteira de transporte na Edling Farms, uma operação familiar nos arredores de Becker, Minnesota, em 25 de julho de 2024. Os Edlings não têm planos de abandonar o negócio que sua família iniciou há mais de um século Foto: Tim Gruber/NYT

Nas próximas décadas, espera-se que a energia solar substitua o gás natural como a maior fonte individual de produção de eletricidade, não apenas em Becker, mas em todos os Estados Unidos - uma posição antes ocupada por geradores movidos a carvão.

A transição para longe do ouro negro, como o carvão era conhecido, foi sentida em ambos os lados dos trilhos de trem que dividem Becker em residencial no lado norte e industrial no sul.

Os vagões de trem carregados de carvão passam pela cidade apenas metade do que costumavam, mas a concessionária mantém um estoque visível na cidade - um monte gigante no local da usina, pesando 1,9 milhão de toneladas - que pode operar a usina por até 100 dias, disse a Xcel Energy.

Becker está entre uma meia dúzia de áreas qualificadas para solicitar financiamento de um programa estadual de US$ 4,75 milhões (R$ 25,98 milhões) para ajudar nos esforços de renovação, atrair novas empresas e treinar trabalhadores para novos empregos no processo de abandono do carvão.

Além disso, investimentos estaduais de mais de US$ 20 milhões (R$ 109 milhões) em Becker ajudarão a trazer um novo parque industrial que inclui até três centros de dados. Alguns trabalhadores da usina planejam se mudar para uma usina nuclear próxima, de propriedade da empresa de serviços públicos.

Mas deixar de lado a operação onde muitos passaram toda a sua carreira gera uma sensação de ansiedade, mesmo para aqueles que dizem entender a necessidade de migrar para a energia limpa.

“Você não quer ver este lugar ir embora”, disse Rob Miller, um trabalhador braçal que trabalha na usina de Sherco há 20 anos. “Há muito orgulho, sangue e suor investidos aqui. É triste ver que está chegando ao fim.”

Publicidade

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.