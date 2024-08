Por que a indústria do petróleo está em alta?

Apesar de todo o foco na transição energética, o setor petrolífero americano está em expansão, extraindo mais petróleo do que nunca da rocha de xisto que existe sob o solo no oeste do Texas.

Depois de anos perdendo dinheiro com a perfuração horizontal e o fraturamento hidráulico ("fracking", em inglês), as empresas que ajudaram os Estados Unidos a se tornar o principal produtor global de petróleo deram uma guinada financeira e estão gerando lucros robustos. As ações de algumas empresas do setor de petróleo e gás, como a Exxon Mobil e a Diamondback Energy, estão em níveis recordes ou próximos a eles. O renascimento do setor após as perdas contundentes durante a pandemia da Covid-19 se deve, em grande parte, às forças do mercado, embora a guerra da Rússia na Ucrânia tenha ajudado. Os preços do petróleo nos EUA ficaram em média em torno de US$ 80 por barril desde o início de 2021, em comparação com cerca de US$ 53 nos quatro anos anteriores.

O fato de o preço e a demanda por petróleo terem sido tão fortes sugere que a mudança para energia renovável e veículos elétricos levará mais tempo e será mais acidentada do que alguns ativistas climáticos e líderes mundiais esperavam.

Bombas de extração de petróleo bruto de poços no Texas, nas proximidades de Midland, a maior cidade da região da Bacia do Permiano Foto: Desiree Rios/NYT

O sucesso das empresas petrolíferas não é apenas o resultado de preços mais altos. Sob pressão de Wall Street para melhorar os retornos financeiros, as empresas que sobreviveram à queda do preço do petróleo em 2020 geralmente abandonaram a estratégia de crescimento alimentada por dívidas que havia impulsionado o boom do xisto americano.

Muitas reduziram os gastos e cortaram custos, demitindo funcionários e automatizando mais suas operações.

Desde 2021, os poços de petróleo e gás nos 48 estados do território continental dos EUA geraram mais de US$ 485 bilhões em fluxo de caixa livre, o dinheiro que sobrou após os gastos com operações e novos projetos, de acordo com estimativas da Rystad Energy, uma empresa de pesquisa e consultoria. Na década anterior, o setor gastou quase US$ 140 bilhões a mais do que arrecadou.

“As pessoas costumavam nos chamar de marinheiros bêbados”, disse Steve Pruett, executivo-chefe da produtora de petróleo e gás Elevation Resources, com sede em Midland, Texas, um centro do setor na Bacia do Permiano. “Esperamos que agora estejamos nos livrando dessa reputação.”

Em uma reviravolta estranha, o sucesso financeiro das empresas petrolíferas americanas tem sido um órfão político, com nem o presidente Biden nem o ex-presidente Donald Trump comemorando as recentes vitórias do setor.

Biden tem se mostrado relutante em incentivar as empresas petrolíferas, dada a importância que ele atribui ao enfrentamento das mudanças climáticas. O presidente e seus assessores, no entanto, assumiram o crédito pela queda nos preços da gasolina depois que eles subiram em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia.

Trump ignorou amplamente o sucesso do setor e o apresentou como uma vítima que precisa ser salva. Ele prometeu, se eleito, desfazer as políticas climáticas de Biden e incentivar as empresas petrolíferas a “perfurar, perfurar, perfurar”, o que poderia reduzir os preços do petróleo e os lucros das empresas.

As consequências ambientais da reviravolta financeira do setor de petróleo são variadas. A produção e a queima de combustíveis fósseis liberam gases de efeito estufa que estão aquecendo o planeta. Mas os preços mais altos do petróleo também estão tornando mais atraentes as formas mais limpas de energia, disse Samantha Gross, diretora da Brookings Institution, um grupo de pesquisa apartidário. "Não vamos sair desse negócio porque a oferta foi reduzida, pois há muito petróleo", disse Gross. "Vamos sair do negócio porque a demanda diminuiu." Isso não aconteceu até agora. Embora o petróleo represente uma parcela menor da matriz energética global do que antes da pandemia, em parte devido ao crescimento dos veículos elétricos, a sede pelo combustível continuou a aumentar. A demanda global atingiu um recorde de mais de 100 milhões de barris por dia em 2023, um aumento de 2,6% em relação a 2022, de acordo com a Statistical Review of World Energy.

A Bacia do Permiano, uma vasta extensão de bombas de petróleo e arbustos de mesquite que se estende do oeste do Texas até o leste do Novo México, fornece cerca de 6,4 milhões de barris por dia de petróleo bruto, ou quase metade de toda a produção dos EUA.

Os altos e baixos são a norma aqui, a economia inspirando e expirando com o preço do petróleo bruto.

A Elevation Resources, uma produtora de petróleo e gás, está perfurando no principal campo de petróleo dos Estados Unidos, a Bacia de Permian, no oeste do Texas Foto: Desiree Rios/NYT

No entanto, a mesma restrição fiscal e as melhorias tecnológicas que tornaram muitos produtores de petróleo mais lucrativos também pesaram sobre as muitas empreiteiras e fornecedores que os atendem.

As empresas que operam na Bacia do Permiano estão produzindo mais petróleo com menos plataformas do que nos últimos anos Foto: Desiree Rios/NYT

No final de 2018, as empresas estavam operando cerca de 490 plataformas de perfuração no Permiano e bombeando cerca de 4 milhões de barris de petróleo por dia, segundo dados federais. Hoje, elas estão produzindo mais de 6 milhões de barris com cerca de 310 sondas ativas.

Isso significa menos negócios para as empresas que operam equipamentos de perfuração e fornecem moradia para os trabalhadores que se deslocam para o campo de petróleo.

“Não é como nos booms do passado, em que — Katy, fecha a porta — vamos embora”, disse John Odette, diretor de operações da Crew Support Services, que opera uma dúzia de complexos de casas móveis em todo o Permiano. “As pessoas têm sido um pouco mais reservadas.”

Os complexos da empresa, conhecidos como man camps, estão cerca de 85% lotados, mas as tarifas são muito mais baixas do que eram antes da pandemia, disse Odette. Um quarto que teria custado US$ 100 por noite em 2018 agora rende de US$ 50 a US$ 80, disse ele.

E, embora os preços do petróleo estejam bem acima do que a maioria das empresas precisa para gerar um retorno saudável, o gás natural é tão abundante aqui que, às vezes, não há onde colocá-lo. Nem sempre há capacidade suficiente nos oleodutos para enviá-lo a estados ou países onde há grande demanda por esse combustível. Nem sempre há capacidade suficiente nos gasodutos para enviá-lo a estados ou países onde há grande demanda por esse combustível.

Durante vários dias deste mês, os preços do gás natural no oeste do Texas foram negativos, caindo para quase US$ 4 abaixo de zero por milhão de unidades térmicas britânicas, uma unidade de medida padrão para o gás natural, de acordo com a S&P Global Commodity Insights. Isso significa que, em vez de serem pagos pelo combustível, os produtores tiveram que pagar a outras empresas para que o utilizassem.

Os poços de petróleo e gás nos 48 estados do território continental dos Estados Unidos geraram mais de US$ 485 bilhões em fluxo de caixa livre desde 2021 Foto: Desiree Rios/NYT

Os preços enfraquecidos ampliaram a frustração de muitos executivos com o Sr. Biden, que este ano suspendeu as aprovações de novos terminais de exportação de gás natural. Este mês, um juiz ordenou que o governo Biden suspendesse a pausa, embora os analistas tenham dito que a decisão provavelmente teria pouco efeito imediato. Mesmo nas melhores circunstâncias, os novos terminais levam muitos anos para serem planejados, autorizados e construídos.

“Precisamos desesperadamente desses terminais neste momento para criar um mercado para o gás”, disse Suzie Boyd, uma consultora de Midland que ajuda os produtores a vender seu petróleo e gás.

Dentro do setor, a campanha presidencial está alimentando uma ansiedade latente sobre o futuro. A grande maioria dos executivos do setor de petróleo e gás apoia os republicanos, mas alguns deles reconhecem que seu setor costuma ter um desempenho melhor com um democrata na Casa Branca. Os democratas tendem a impor regulamentações mais rígidas, o que limita a produção, mantendo os preços mais altos do que seriam em um ambiente mais laissez-faire, de acordo com o pensamento.

“No curto prazo, Biden tem sido melhor para nosso setor”, disse Chris Wright, executivo-chefe da Liberty Energy, uma empresa de serviços de campo petrolífero.

No entanto, muitos que ganham a vida bombeando petróleo e gás se irritam com a retórica e as políticas climáticas de Biden e temem que outro mandato dele ou de outro democrata possa prejudicar seus negócios a longo prazo.

“Um clima de investimento mais acolhedor, mais confiança no futuro da energia que prospera aqui - isso terá impacto nas decisões de investimento na margem”, disse Wright.

A empresa está perfurando e fazendo fracking em dezenas de poços horizontais abaixo de Midland Foto: Desiree Rios/NYT

O porta-voz da Casa Branca, Angelo Fernández Hernández, disse que a produção doméstica recorde de energia sob o comando de Biden impulsionou o crescimento econômico. Ele também observou que os Estados Unidos são atualmente o maior exportador de gás natural liquefeito do mundo. “Desde o primeiro dia, o presidente tem impulsionado uma expansão sem precedentes da produção americana de energia limpa, enquanto trabalha para reduzir os preços para as famílias americanas”, disse ele.

Karoline Leavitt, porta-voz da campanha de Trump, disse que ninguém havia feito mais para prejudicar o setor de petróleo e gás do que Biden, em parte restringindo as permissões de perfuração de petróleo e gás em terras federais. Se eleito, Trump abrirá caminho para que as empresas de petróleo e gás “utilizem o ouro líquido sob nossos pés para produzir energia limpa para os Estados Unidos e o mundo”, disse ela.

Aconteça o que acontecer na eleição de novembro, o futuro do setor de petróleo depende de uma questão maior: O que acontecerá com a demanda global por petróleo bruto?

A Agência Internacional de Energia, uma organização multilateral com sede em Paris, espera que a demanda global de petróleo atinja o pico antes do final da década, à medida que mais pessoas e empresas compram carros elétricos e dependem de energia eólica e solar. Porém, muitos executivos do setor petrolífero e a Organização dos Países Exportadores de Petróleo afirmam que o consumo crescerá até a década de 2030, se não além.

Se as previsões da agência de energia se concretizarem, o mundo estará inundado de petróleo bruto em 2030, com a capacidade de produção excedendo a demanda em cerca de 8 milhões de barris por dia.

Em Midland, muitos compartilham a opinião de Michael Oestmann, sócio de uma empresa de petróleo e gás, a Tall City Exploration IV, que aposta que a demanda de petróleo será resiliente — e que as restrições impostas por investidores e governos farão com que os preços subam.

“Vejo a demanda de longo prazo aumentando e a oferta sendo limitada”, disse o Sr. Oestmann. “Esperamos participar desse processo.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.