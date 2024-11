Casa Zero: transforme sua cozinha e reduza o desperdício alimentar

Cerca de 10% a 20% dos ingredientes comprados por restaurantes são descartados antes de chegar ao consumidor, segundo o World Resources Institute (WRI) Brasil. Essa realidade alarmante revela a urgência de repensar processos e adotar práticas mais eficientes e sustentáveis. É exatamente com esse objetivo que a Unilever Food Solutions (UFS) apresenta o evento Casa Zero, nos dias 2 e 3 de dezembro, em São Paulo.

A proposta é ajudar restaurantes, especialmente os independentes, a reduzir o desperdício e otimizar seus recursos com dicas práticas, workshops e bate-papos com especialistas. “Esperamos um público amplo relacionado direta e indiretamente ao foodservice, desde chefs e cozinheiros, proprietários e executivos do mercado, especialistas do setor e profissionais de desenvolvimento e formação de pessoas”, afirma Ricardo Marques, Vice President Food Solutions Latin America.

O evento é aberto para operadores independentes de food service. A participação acontece mediante inscrição online (https://forms.office.com/e/V18nawbtg8v) e confirmação, que chegará por e-mail. É uma oportunidade única para aprender estratégias que combatam o desperdício e otimizem os processos no dia a dia das cozinhas.

Destaques da programação

Com uma programação que combina talks inspiradores e oficinas práticas, os participantes terão acesso a conhecimentos valiosos sobre como reduzir custos, melhorar a eficiência operacional e, ao mesmo tempo, contribuir para diminuir o desperdício do setor. “É uma oportunidade única de ouvir e interagir com chefs conhecidos por seu trabalho em cozinhas e restaurantes eficientes e inovadores, especialistas e executivos do setor, com discussões concretas sobre as opções e os benefícios diretos e indiretos da redução do desperdício”, complementa Marques.

Talks com Especialistas: Aprenda com chefs renomados e profissionais do setor sobre temas essenciais, como o planejamento de cardápios, inovações tecnológicas e como otimizar o uso de espaço e tempo nas cozinhas. Entre os palestrantes confirmados, estão nomes como Urideia Andrade, Bel Coelho, Elia Schramm e Bruno Siqueira Azevedo, e Paulo Neves, que abordarão tópicos como estratégias para reduzir desperdícios no planejamento de cardápios e também através de atendimento e serviço.

Desperdício no planejamento de cardápio será o tema da talk da chef Bel Coelho Foto: Foto de divulgação

Oficinas Práticas: Participe de workshops especializados, como a oficina de compostagem com o projeto Pé de Feijão, técnicas de conservação de alimentos com a Unilever Food Solutions e Bruno Mizogutti, e o aproveitamento integral de ingredientes com chefs como Lucas Corazza e Ligia Karazawa. Essas oficinas trarão soluções práticas para aplicar no seu dia a dia e transformar sua cozinha.

Ao lado de Ligia Karazawa, Bruno Mizogutti vai ensinar como fazer o aproveitamento integral dos ingredientes Foto: Foto de divulgação

Networking: Uma oportunidade única para se conectar com outros profissionais da gastronomia e da gestão de restaurantes. Ao interagir com nomes como Dario Costa, Murilo Ambrogi, Felipe Dutra, Raphael Silva e Aline Petrilli, você poderá ampliar sua rede de contatos e descobrir novas ideias para melhorar a eficiência de sua operação.

Por meio de projetos e layouts de cozinhas rápidas e eficientes, vamos abordar a gestão de tempo e fluxo de trabalho para redução de desperdício de tempo e alimentos Raphael Silva

Rafael Silva é um dos profissionais que vai estar presente na Casa Zero, local ideal para networking e troca de ideias Foto: Foto de divulgação

A programação completa está aqui: https://www.instagram.com/p/DCXAAApu72W/?img_index=1

A Casa Zero não é apenas um evento, mas um marco para a transformação da cozinha independente. A UFS convida você a se juntar a esse movimento e a descobrir boas práticas sustentáveis que podem ser integradas à rotina dos operadores de food service, gerando impacto positivo tanto para os negócios quanto para o meio ambiente.

Quando: 2 e 3 de dezembroOnde: Espaço Amazônia Gourmet - São Paulo/SPOnde se inscrever: https://forms.office.com/e/V18nawbtg8vSaiba mais sobre o assunto: https://www.unileverfoodsolutions.com.b