Pelo menos no discurso, há alguma novidade no jeito com que o governo Lula começa a lidar com as grandes transformações na área do trabalho.

Essa mentalidade se choca com o que pensa a ala mais tradicional do Partido dos Trabalhadores (PT), ainda impregnada pela ideologia da luta de classes e pelo jogo de interesses do patrão contra os do empregado.

O novo trabalhador não valoriza, como tantos no passado, a ação dos sindicatos. Entende que muitos dos tais direitos trabalhistas valem pouco diante do risco de ser demitido a qualquer momento, sem justa causa, apenas porque o empregador decidiu cortar custos – sem falar que todo cinquentão já é encarado como estorvo no mercado.

O governo anda com dificuldade para entender as novas dinâmicas do mercado de trabalho, impulsionadas pela mentalidade do trabalhador autônomo, que quer ser patrão de si mesmo. Foto: Ilustração: Marcos Müller/Estadão

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ex-líder sindical, continua decepcionado porque os entregadores de aplicativos não fazem questão de se sindicalizar. O governo Lula e líderes do PT seguem com denúncias do que chamam de “trabalho precarizado” que, para eles, é o resultado da terceirização, da robotização, da pejotização e da falta de cumprimento de direitos do trabalhador. Mas desconhecem ou desconsideram que mais precarizada e mais precária do que isso é a situação de desemprego e as dívidas bilionárias dos empregadores para com o Fundo de Garantia e o INSS.

O resultado das eleições e a derrota acachapante na região do ABC, antigo reduto petista, mostraram que o trabalhador está deixando de ver o PT como o partido que defende seus interesses. E entrega seu voto para os políticos que afirmam que o importante é ganhar dinheiro.

Talvez em consequência das pauladas eleitorais, tenha caído alguma ficha no governo Lula de que o mundo do trabalho passa por radical transformação e que, dada a nova dialética, já não dá para tratar as novidades com a CLT, velha de guerra.

Isso ainda não significa que sobrevenha alguma mudança na política trabalhista do governo. Mas pode intensificar as discussões entre as esquerdas e entre os especialistas em Economia do Trabalho. A conferir.