O governo Lula não só mantém a proposta, como trabalha pela cobrança de um imposto global sobre grandes fortunas. Em âmbito nacional, pensa em cobrar um adicional sobre rendas de mais de R$ 1 milhão, supostamente para obter contrapartida para aumentar a isenção do Imposto de Renda para até R$ 5 mil.

Nesta semana, o Banco Mundial divulgou um amplo estudo intitulado: Taxar a riqueza para equidade e crescimento, em que defende o aumento do imposto sobre imóveis em toda a América Latina e Caribe. O documento reconhece a quase impossibilidade de cobrança de um imposto sobre grandes fortunas, não só porque não funciona onde já foi instituído, principalmente na França, mas pelas dificuldades em determinar o valor da propriedade a ser taxada, por exemplo, quando se trata de intangíveis (marcas, patentes, etc.), pequenos e médios negócios e semoventes (gado ou aves).

Por isso, também calcado no exemplo da França, o Banco Mundial sugere que os governos da América Latina e do Caribe enveredem pela taxação dos imóveis, sob a argumentação de que seria uma riqueza que não fugiria do país, porque são imóveis, e porque não oneraria diretamente a produção.