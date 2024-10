China aperta o controle sobre minerais usados em fabricação de chips de computador

THE NEW YORK TIMES - O controle rigoroso que a China tem sobre a mineração e refino de minerais raros, ingredientes cruciais das tecnologias mais avançadas de hoje, está prestes a se tornar ainda mais forte.

PUBLICIDADE Em uma série de etapas realizadas nas últimas semanas, o governo chinês tornou consideravelmente mais difícil para empresas estrangeiras, especialmente fabricantes de semicondutores, comprar os diversos metais de terras raras e outros minerais extraídos de minas e refinados, principalmente na China. Atualmente, a China produz quase todo o suprimento mundial desses materiais. As novas restrições solidificam essa dominação de mercado.

A partir de 1º de outubro, os exportadores passaram a ter de fornecer às autoridades rastreamentos detalhados, passo a passo, de como os envios de metais de terras raras são usados em cadeias de suprimentos ocidentais. Isso deu a Pequim maior autoridade sobre quais empresas estrangeiras recebem os suprimentos escassos.

Concentração e segredo de Estado

A China também está assumindo maior propriedade corporativa sobre a mineração e produção dos metais. Em um acordo que recebeu quase nenhuma atenção fora do país, as últimas duas refinarias de terras raras de propriedade estrangeira na China estão sendo adquiridas por uma das três empresas estatais que já administram as outras refinarias na China.

As recentes iniciativas de Pequim para assumir o controle da cadeia de suprimentos incluem outros elementos químicos obscuros que também são necessários pelos fabricantes de semicondutores. Em 15 de setembro, o Ministério do Comércio da China restringiu as exportações de antimônio, um material usado em semicondutores, explosivos militares e outras armas. No ano passado, o ministério impôs controles de exportação em dois outros elementos químicos, gálio e germânio, também necessários para a fabricação de chips.

Governo Chinês aumenta controles sobre minerais estratégicos para produção de chips Foto: Jonne Roriz/Estadão

Funcionários da segurança nacional endureceram o fluxo de informações sobre terras raras. Eles classificaram a mineração e refino de terras raras como segredos de Estado. No último mês, o Ministério da Segurança do Estado anunciou que dois gerentes da indústria de terras raras foram condenados a 11 anos de prisão por vazar informações para estrangeiros.

Publicidade

Os materiais são um campo de batalha na luta mais ampla entre China e Estados Unidos sobre tecnologia avançada, incluindo os semicondutores usados para inteligência artificial. Cada lado está impondo controles de exportação sobre os componentes que produz, enquanto tenta desenvolver cadeias de suprimentos em casa ou no exterior, com aliados confiáveis.

“A China dominou o mercado de processamento e refino de minerais críticos chave, deixando os EUA e nossos aliados e parceiros vulneráveis a choques na cadeia de suprimentos e minando a economia e a segurança nacional”, disse um comunicado da Casa Branca no último mês.

O Ministério do Comércio da China afirma que está agindo para conservar recursos naturais escassos, desencorajar a proliferação de armas e proteger a segurança nacional do país.

Qual o uso das terras raras?

Terras raras da China são usadas em caças stealth F-35 fabricados nos EUA, bem como em turbinas eólicas, motores de carros elétricos, lentes de câmeras e conversores catalíticos em carros a gasolina. A demanda por eles deve crescer. A Agência Internacional de Energia previu que indústrias de energia limpa como turbinas eólicas e carros elétricos precisarão de sete vezes mais terras raras em 2040 do que o necessário em 2020.

PUBLICIDADE Um exemplo do crescente poder da China é o disprósio, uma terra rara que é vendida por mais de US$100 a libra (0,45359237 quilogramas). Anteriormente usado principalmente como aditivo em ímãs poderosos para carros elétricos, o disprósio é altamente resistente ao calor. Isso o torna um componente cada vez mais importante de semicondutores avançados. Nos últimos anos, a Nvidia e outros fabricantes de chips de computador mudaram o material usado em centenas de minúsculos dispositivos de gerenciamento de eletricidade, chamados capacitores, em cada chip. Os capacitores são agora feitos de disprósio ultrapuro. As refinarias da China produzem 99,9% do disprósio mundial, a maior parte em uma única refinaria em Wuxi, perto de Xangai. Essa refinaria é uma das últimas duas na China que ainda estão em mãos estrangeiras, após a compra ou nacionalização pelo governo do restante da indústria. O proprietário de longa data de ambas as refinarias é uma empresa canadense, Neo Performance Materials.

Publicidade

A Neo anunciou recentemente que, até o final do ano, venderia uma participação de 86% na refinaria de Wuxi para a Shenghe Resources, uma empresa chinesa negociada na bolsa de valores de Xangai. O maior acionista da Shenghe é o Ministério dos Recursos Terrestres da China. A Neo está fechando a outra refinaria, mais de 600 quilômetros ao norte, em Zibo, China, e transferindo seus equipamentos e pessoal para a Shenghe.

Novas cadeias de suprimento

As rédeas cada vez mais fortes da China sobre as cadeias de suprimentos de terras raras aceleraram os esforços para estabelecer cadeias de suprimentos em outros países.

Pesquisas com terras raras avançam Foto: Alex Silva/AE

Produzir o disprósio ultrapuro necessário para os chips de computador que executam programas de inteligência artificial é particularmente difícil. A Neo levou sete anos de tentativa e erro para dominar o processo químico de 100 etapas em sua refinaria em Wuxi. A Solvay, a empresa belga, disse que seu aumento inicial na produção de disprósio no início do próximo ano seria para ímãs, uma aplicação menos exigente.

A única mina de terras raras americana, em Mountain Pass, Califórnia (EUA), tem baixas concentrações de disprósio em seu minério. Mas a MP Materials, que possui a mina, tem um contrato com o Departamento de Defesa para atualizar seu sofisticado equipamento de refino para que possa extrair disprósio.

“Se houvesse uma situação em que houvesse pânico e o custo não fosse um problema, teríamos muito disprósio separado rapidamente”, disse James Litinsky, o presidente e diretor executivo da MP Materials.

Publicidade

Dificuldade de competir com a China

Os países têm tentado diversificar as cadeias de suprimentos desde 2010, quando a China impôs um embargo de dois meses sobre os envios de terras raras para o Japão durante uma disputa territorial. Tem se mostrado difícil competir com empresas chinesas, que têm custos de produção mais baixos e têm estado dispostas a cortar preços e sustentar perdas financeiras.

“Em um sentido puramente comercial, tem sido difícil justificar um investimento fora da China, embora haja muito discurso”, disse Roderick Eggert, um economista de minerais da Colorado School of Mines.

A China também ganhou vantagem através de avanços em química que permitem aos refinadores extrair mais terras raras a um custo menor. A China tem 39 universidades com programas para treinar engenheiros e pesquisadores para a indústria de terras raras. Universidades nos Estados Unidos e Europa geralmente oferecem apenas cursos ocasionais.





Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.