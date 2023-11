A China está vencendo na energia renovável, mas uso do carvão também cresce e levanta preocupações

CHINA - A China já instalou quase a mesma quantidade de painéis solares e turbinas eólicas do que resto do mundo em conjunto, e está no caminho para atingir o seu objetivo de energia limpa seis anos antes do esperado. O pais deve utilizar energias renováveis para abastecer quase todo o crescimento das suas necessidades de eletricidade.

No entanto, há um outro lado desta rápida expansão, que está a causar consternação aos Estados Unidos, em um período crítico da diplomacia climática: A China também construirá novas centrais eléctricas que queimam carvão, o mais sujo dos combustíveis fósseis, a um ritmo que ultrapassa o resto do mundo.

A China é responsável por um terço das emissões mundiais de gases com efeito de estufa relacionados com a energia - mais do que a América do Norte, América Central, América do Sul, Europa e África juntas.

As torres de arrefecimento de uma central eléctrica alimentada a carvão ficam perto de um extenso parque de painéis solares em Weifang, na China Foto: Gilles Sabriz/ NYT

John Kerry, enviado especial do presidente Joe Biden para as alterações climáticas, preparar-se para receber o enviado chinês para assuntos climáticos, Xie Zhenhua, para conversas na próxima sexta-feira, 3, na propriedade de Sunnylands, no sul da Califórnia, segundo duas pessoas familiarizadas com o assunto, que falaram sob condição de anonimato para discutir os pormenores do planeamento.

O presidente Barack Obama e Xi Jinping, líder da China, iniciaram há uma década um esforço conjunto de ação climática em Sunnylands. “Sunnylands é um lugar simbólico - é onde foram plantadas as primeiras sementes climáticas entre os EUA e a China”, disse Li Shuo, conselheiro político do Greenpeace para a Ásia Oriental.

Duas semanas mais tarde, o clima estará muito provavelmente na ordem do dia quando Biden se encontrar com Xi Jinping, em São Francisco, no encontro dos países da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (Apec). Em seguida, os líderes mundiais devem se reunir em Dubai, no início de dezembro, para a COP28, a última agenda de negociações sobre o clima a nível mundial neste ano.

Não é exagero dizer que a saúde do planeta depende das ações dos Estados Unidos e da China. Os Estados Unidos foram os países que mais injetaram dióxido de carbono na atmosfera ao longo dos últimos dois séculos, acompanhados da China, atualmente a maior poluidora. A sua vontade de reduzir as emissões determinará essencialmente se o planeta continuará a aquecer perigosamente, levando ao desaparecimento dos recifes, a verões sem gelo no Ártico e a deslocações generalizadas devido à intensificação de tempestades, inundações e incêndios florestais.

John Kerry,enviado especial dos Estados Unidos sobre assunto do clima, deve se reunir, na próxima sexta-feira, 3, com um representante chinês para discutir possíveis acordos de combate ao aquecimento global Foto: Abdel Hadi/ Reuters

Mas, mais do que nunca, as decisões tomadas em Pequim podem ser mais importantes do que as tomadas na capital americana, ou nas capitais europeias.

“As emissões anuais da China são tão grandes que reduzi-las é agora a chave para qualquer esperança de evitar picos de temperatura global e desastres climáticos”, disse Paul Bledsoe, um antigo funcionário responsável por assuntos do clima na administração do então presidente Bill Clinton.

Na província de Shandong, um centro peninsular de indústria pesada entre Pequim e Xangai, as decisões energéticas da China são bem visíveis. Painéis solares intercalados com imensas turbinas eólicas estendem-se ao longe na costa norte da província. No interior, mais turbinas eólicas e painéis solares se espalham pelas encostas e campos de milho. Nos telhados e, por vezes, nas paredes viradas ao sul das torres de apartamentos, as instalações de painéis solares absorvem a energia do sol.

Os produtores de energia solar em Shandong produzem tanta eletricidade ao meio-dia, excedendo a procura, que por vezes têm de pagar à rede de transmissão local para a aceitar. Fazem-no para continuar a receber subsídios governamentais baseados no número de Quilowatts-hora que produzem.

De certa forma, a China foi mais longe na abordagem das alterações climáticas do que quase todos esperavam há vários anos. Em dezembro de 2020, o líder do país asiático anunciou que a China planeava triplicar a sua capacidade eólica e solar até 2030. A China está no bom caminho para atingir esse objetivo até ao final do próximo ano, disse Frank Haugwitz, um consultor da indústria solar especializado nos dados da China.

As autoridades chinesas poderão anunciar maiores ambições em matéria de energias renováveis à medida que se aproximam do objetivo atual. As autoridades americanas, no entanto, estão mais preocupadas com o desenvolvimento do carvão na China e é pouco provável que elogiem as novas promessas de energia limpa que não sejam acompanhadas de medidas agressivas para reduzir as emissões de dióxido de carbono.

Devido à dimensão da China, a sua energia solar e eólica poderá não ser suficiente para fazer face às alterações climáticas se não abandonar o carvão, dizem os especialistas em clima. “Seriamos loucos se estivéssemos tentando avançar esta causa a nível global e não nos concentrássemos no carvão”, disse Kerry em Pequim, no meio do ano.

Kerry afirmou que os Estados Unidos e a China concordam que os países devem reduzir o carvão a um ritmo mais rápido, mas não indicou prazos quanto à rapidez com que isso deve ser feito.

Carvão como fonte de energia

As autoridades chinesas defenderam as centrais a carvão como necessárias para a segurança energética nacional. O país importa a maior parte do seu petróleo e gás natural, mas possui as maiores reservas de carvão.

A China afirma que as suas centrais a carvão foram concebidas para minimizar as emissões globais e permitir que o país utilize mais energias renováveis. O governo exige que as novas centrais a carvão deixem de ser construídas para funcionarem apenas na sua capacidade máxima. Devem também ter a capacidade de aumentar e diminuir a produção de eletricidade para compensar os picos e as quedas das energias renováveis.

A China também modernizou quase todas as centrais eléctricas mais antigas para permitir uma flexibilidade semelhante, disse Zhang Jianyu, diretor executivo do BRI International Green Development Institute, um grupo ambientalista de Pequim.

Nos últimos anos, a China também investiu fortemente na transmissão de energia para ligar mais partes do país aos seus parques solares e turbinas eólicas. Em agosto, o mês mais recente em que existem dados disponíveis, foram utilizados 97,8% da eletricidade gerada pela energia eólica e 98,8% da energia solar, o que indica que a China está a utilizar eficazmente as suas energias renováveis.

Nos arredores ocidentais de Weifang, uma cidade no norte de Shandong, a Minghui Photovoltaic Power Generation Co. e outros fornecedores de energia solar das redondezas receberam ordens para suspender novas instalações durante pelo menos três meses, enquanto a rede é recuperada, disse um diretor da empresa que só aceitou falar se fosse identificado pelo seu apelido, Wu.

A geografia e os padrões climáticos colocam desafios à China na redução da utilização do carvão. A maioria das grandes cidades do país, sedentas de energia, situa-se em zonas onde o vento é mínimo. Isto torna crucial a produção de energia solar e a transmissão eficiente a partir de outras regiões.

Em contrapartida, a linha costeira é um região de ventos fortes.

Em 10 anos, China avançou nos planos de ampliar o uso de energias limpas, mas o país ainda segue dependendo de fontes altamente poluentes, como o carvão Foto: Giller Sabriz/ NYT

Em Weifang, que acolhe competições internacionais de voo de pipa, centenas de turbinas eólicas encontram-se em piscinas de maré ao longo das 70 milhas de costa da cidade. Construir turbinas a quilómetros de distância do mar, como a Europa tem feito, tem sido difícil para a China porque grande parte do fundo do mar é macio e lamacento.

Uma das razões para a rápida implantação das energias renováveis na China é a existência de leis de ordenamento do território favoráveis e o apoio público. As aprovações para as energias renováveis são emitidas rapidamente, em contraste com os procedimentos muitas vezes morosos nos Estados Unidos, onde um condado agendou 19 noites de reuniões para debater um único parque eólico.

As melhorias acentuadas na qualidade do ar na China também ajudaram a criar apoio público às energias renováveis - embora os cientistas afirmem que os limites de poluição mais rigorosos impostos às fábricas, caldeiras e veículos desempenharam um papel fundamental na purificação do ar do país. De 2013 a 2021, a China reduziu as partículas finas poluentes em 42%, de acordo com uma análise de fotografias de satélite efetuada pela Universidade de Chicago./The New York Times